Rīgā ienāk aviokompānija 'Transavia'; uzsāks lidojumus uz Parīzi

No nākamā gada vasaras sezonas lidojumus no lidostas "Rīga" uzsāks "Air France – KLM" grupas zemo cenu aviokompānija "Transavia", kas divas reizes nedēļā veiks lidojumus no Rīgas uz Orlī lidostu Parīzē, pastāstīja lidosta "Rīga" komunikācijas vienības vadītāja Laura Karnīte.

Ceļotāji ar "Transavia" gaisa kuģiem uz Orlī varēs doties divas reizes nedēļā – trešdienās un sestdienās ar biļešu cenu, sākot no 39 eiro vienā virzienā. Lidojumus no Rīgas aviokompānija uzsāks 2020. gada 29. martā.

"Apsveicot "Transavia" ar ienākšana lidostā "Rīga", vēlos norādīt, ka tā ir ne tikai vēl viena lieliska iespēja mūsu pasažieriem atklāt Francijas galvaspilsētu ar tās kultūras un vēstures bagātībām, bet arī dod ceļotājiem iespēju izmantot šīs aviokompānijas gandrīz 60 galamērķu plašo maršrutu tīklu Eiropā un Vidusjūras valstīs," norāda lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Ilona Līce.

Grupas "Air France – KLM" zemo cenu aviosabiedrība "Transavia" piedāvā vairāk nekā 100 galamērķus no Francijas (Orlī, Nante un Liona) un Nīderlandes (Amsterdama, Roterdama, Eindhovena un Groningena) lidostām uz Eiropas un Vidusjūras valstīm. 2018. gadā "Transavia" pārvadāja 15,8 miljonus pasažieru.