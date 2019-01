Rīga pretendē uz Eiropas labākā tūrisma galamērķa titulu 2019. gadā

Latvijas galvaspilsēta Rīga ir izvirzīta prestižajam Eiropas labākā tūrisma galamērķa jeb "European Best Destination" titulam 2019. gadā. Pērn balsojumā Rīga iekļuva Eiropas labāko tūrisma galamērķu pieciniekā, saņemot ievērojamu atbalstu gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan no balsotājiem ārvalstīs, pastāstīja "Live Riga" sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Anna Blaua.

Šī gada Eiropas labākais tūrisma galamērķis tiks noteikts balsojumā interneta vietnē "European Best Destination". Balsojums ilgs līdz pat 5. februārim, un tajā var piedalīties ikviens, balsojot reizi nedēļā no vienas ierīces. Šogad uz Eiropas labākā tūrisma galamērķa titulu pretendē 20 Eiropas pilsētas, tostarp Atēnas, Brisele, Londona, Vīne, Malaga, Berlīne, Florence, Budapešta, Braga, Bratislava, Parīze, Ženēva un citas. "Rīgas iekļaušana Eiropas 2019. gada labāko tūrisma galamērķu nominantu sarakstā ir apliecinājums tam, ka mūsu galvaspilsēta ir ne tikai iecienīta tūristu vidū, bet arī atzīta un novērtēta starptautiskajā tūrisma vidē. Iekļūšana augstāk novērtēto tūrisma pilsētu balsojumā līdzās tādām Eiropas metropolēm kā Londona, Parīze, Vīne un citām, ļauj Rīgu padarīt vēl atpazīstamāku, kā arī piesaistīt papildu tūristus. Pērn Rīga saņēma lielu balsotāju atzinību un iekļuva labāko tūrisma galamērķu pieciniekā, tādēļ ceram uz augstu vietu arī šogad," stāsta Rīgas Tūrisma attīstības biroja valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča. Balsot par Eiropas labāko tūrisma galamērķi var internetā, izmantojot saiti šeit. Eiropas labākais galamērķis tiek noteikts jau desmito gadu pēc kārtas. Labākā tūrisma galamērķa titulu pagājušajā gadā ieguva Polijas pilsēta Vroclava.