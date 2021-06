'Ryanair' būs jauns lidojumu maršruts no Rīgas uz Helsinkiem

Īrijas zemo cenu aviosabiedrība ''Ryanair'' paziņojusi, ka rudenī atklās jaunu lidojumu maršrutu no Rīgas uz Helsinkiem, kas, sākot no oktobra, piedāvās četrus iknedēļas reisus. Biļešu tirdzniecība jaunajā maršrutā jau ir uzsākta, norādījusi lidsabiedrība.

''Ryanair'' komercdirektors Džeisons Makginess par jauno maršrutu stāsta: ''Tā kā vakcinācijas programmas turpināsies arī nākamajos mēnešos un 2021./2022. gada ziema būs pagarināto brīvdienu sezona, esam priecīgi paziņot par šo jauno maršrutu no Rīgas uz Helsinkiem, kas, sākot no oktobra, piedāvās četrus reisus nedēļā un kas ir daļa no Latvijas ziemas sezonas lidojumu grafika.

Paturot prātā, ka Covid-19 ierobežojumi regulāri mainās, klienti šobrīd var rezervēt lidojumus pelnītai atpūtai, zinot, ka, ja tas būs nepieciešams, ceļojuma datus līdz 2021. gada decembra beigām būs iespējams mainīt divas reizes un bez papildu samaksas.''

