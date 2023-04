Sāk kursēt pēc Imanta Ziedoņa dzejas motīviem rotāts vilciens

No ceturtdienas, 20. aprīļa, pa Latviju sāk kursēt ar taureņu uzbrukumu vagonos un ziedošiem ķiršiem to logos izrotāts AS "Pasažieru vilciens" elektrovilciena sastāvs. Ar īpašo dizainu rotātais vilciens kursēs visās Latvijas elektrovilcienu dzelzceļa līnijās un nesīs plašumā aicinājumu ieraudzīt, sajust un atklāt Ziedoni dabā, koncertos, pasākumos un kultūrtūrisma maršrutā, informē Tukuma novada pašvaldības Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja Ingrīda Smuškova.

Tukums dzejniekam Imantam Ziedonim bijusi nozīmīga vieta personības veidošanās procesā, jo te pavadīti pusaudžu gadi, mācoties vidusskolā, iepazīta vide un skolotāji, kas viņam pavēra jaunus estētiskos apvāršņus un mudināja doties tālāk sevis pilnveidošanas un attīstības ceļā. To dzejnieks uzsvēra un vairākkārt apstiprināja, īpaši mūža nogalē. Godinot Imantu Ziedoni viņa 90. dzimšanas dienā, visā Latvijā un arī Tukuma pusē tiek veidoti dažādi pasākumi, izstādes, akcijas un citas kultūras norises, informāciju par kurām varēs iegūt vilcienā izvietotajās afišās.

Imants Ziedonis bijis aizrautīgs ceļotājs – izstaigājis dzimto Latviju un pabijis daudzās valstīs ārpus tās robežām. Vērojis dabu un aprakstījis to. Sanākot kopā Jūrmalas, Tukuma, Lapmežciema, Ragaciema un Engures kultūras jomas darbiniekiem, izveidots kultūrtūrisma maršruts "Noķer Ziedoni". Maršrutam izveidots arī audiogids, ar kura palīdzību būs iespējams doties interaktīvā ceļojumā pa dzejnieka Imanta Ziedoņa bērnības un jaunības takām ar aicinājumu iepazīt dzejnieka dzīves gājumu, personību un daiļradi. Maršruts tiks atklāts 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, kas ir nākamā diena pēc dzejnieka dzimšanas dienas.

Foto: Publicitātes foto

Periodā no 1. maija līdz pat Dzejas dienām septembrī dzejnieka daiļrades mīļotāji varēs apmeklēt virkni pasākumu, tai skaitā arī vilcienā. Ziedoņa pasākumu cikls iesāksies ar trīs dienu koncertu sēriju "Es būšu tur" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, ko 1., 2. un 3. maijā organizē Imanta Ziedoņa fonds "Viegli". Savukārt 3. maijā no pulksten 15 līdz 16 vilcienu maršrutā Tukums–Rīga norisināsies zibakcija #Ziedonim90 ar Imanta Ziedoņa darbu lasīšanu, ko organizē Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. 4. maijā notiks tūrisma maršruta "Noķer Ziedoni" atklāšana ar velobraucienu Jūrmalā no Slokas caur Kauguriem uz Ķemeriem, Imanta Ziedoņa bērnības zemē – Lapmežciema pusē – visu dienu norisināsies dzejnieka 90 gadu jubilejas pasākums "Uzziedi Lapmežciemā", bet Tukumā izskanēs dejas, dzejas un mūzikas iestudējums "Par Tevi".

Foto: Publicitātes foto

Vilciens tapis projektā "Ieraugi, Sajūti, Noķer Ziedoni", ko, atzīmējot latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa 90. jubilejas gadu, īsteno Tukuma novada pašvaldība sadarbībā ar partneriem – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Kultūras nodaļu, Engures Saieta namu, Lapmežciema Kultūras namu un Lapmežciema muzeju.