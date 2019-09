Septiņi ieteikumi, lai ceļotu izdevīgāk un biežāk

Teju ikvienam no mums ir kāds draugs, kas šķietami nepārtraukti kaut kur ceļo – nevis atkal un atkal publicē foto no sen notikuša brauciena, bet patiesi katru otro nedēļu ir devies piedzīvojumos svešā zemē. Nereti atbilde uz jautājumu par to, kā to var atļauties, ir vienkārša – cilvēks prot atrast lieliskus piedāvājumus un ceļo, lieki netērējoties. Tas sniedz iespēju kaut kur aizlaisties kaut tikai uz nedēļas nogali, neizmantojot nedaudzās atvaļinājuma dienas un neskādējot ģimenes budžetam.

Lai patiešām ceļotu izdevīgi, ir nepieciešams zināt dažādus knifiņus, jo taisnība ir arī tiem, kas apgalvo – skopais maksā divreiz. Tāpat, ja vēlies gūt neaizmirstamus iespaidus un ceļojuma laikā patiešām atpūsties, arī komfortam ir nozīme. Un tas nozīmē, ka ar lētu lidojumu uz kaut kurieni vien nepietiks – ir jāatrod vieta dzīvošanai un arī ar kājām lielāko daļu zemju neizstaigāsi.

Iedvesmojoties no "Forbes" un "Huffpost", piedāvājam ieskatīties ieteikumos, kas palīdzēs samazināt ceļojuma izmaksas. Īpaši būtiski tas var būt gadījumos, kad ceļo ar ģimeni, jo visi izdevumi ir jāreizina ar cilvēku skaitu. Tad 10 vai 20 eiro uz cilvēku nebūt vairs nešķiet tik niecīga summa.