Seši ieteikumi, pirmo reizi dodoties uz Ēģipti

Ceļošanai uz Ēģipti ir sena vēsture, un tas ir viens no populārākajiem galamērķiem kopš tūrisma industrijas pirmsākumiem. Arī Latvijā Ēģipte ir starp pieprasītākajiem un populārākajiem galamērķiem – otrajā vietā aiz Turcijas. Tuvojoties aukstajam laikam, Ēģipte ir viens no cenas ziņā pieejamākajiem galamērķiem saules baudīšanai, kur tā spīd 364 dienas gadā. Tomēr joprojām ir daudz ceļotāju, kuri Ēģiptē vēl nav bijuši un baudījuši unikālās vēstures liecības, skatus, silto jūru un atpūtu viesnīcās. Tūroperatora "Join UP! Baltic" speciālisti sagatavojuši sešus praktiskus padomus, ko ņemt vērā tiem, kuri uz Ēģipti plāno doties pirmo reizi.

Kā izvēlēties piemērotāko viesnīcu

Ēģipte ir pazīstama ar attīstītu tūrisma infrastruktūru, un viesnīcu izvēle tur ir tiešām liela. Tradicionāli viesnīcas tiek atzīmētas ar zvaigžņu skaitu no viens līdz pieci. Taču, ņemot vērā, ka pasaulē viesnīcu standarts mēdz atšķirties, ieteikums ir izvēlēties četru piecu zvaigžņu viesnīcas, kas būs līdzvērtīgas Eiropas trīs un četru zvaigžņu viesnīcām ar atbilstīgu pakalpojumu un komforta nodrošinājumu. Izvēloties zemākas klases viesnīcas, var nākties piedzīvot vilšanos.

Vēl uzmanība jāpievērš viesnīcu tipam – ir viesnīcas, kas piedāvā atpūtu tikai pieaugušajiem (angliski "adults only"), kas nozīmē, ka atpūta tajās būs mierīgāka, bet ir tādas, kas piemērotas ģimenēm ar bērniem un ir ar bērnu atpūtai piemērotu infrastruktūru un piedāvājumu. Tāpat jāpievērš uzmanība, kāda veida ēdināšana iekļauta viesnīcas piedāvājumā un jāizvēlas sev atbilstošāko. Populārākā izvēle atpūtai kūrortā, kad daudz laika tiek pavadīts viesnīcā, ir "viss iekļauts" (angliski "all inclusive"), kas nozīmē, ka ar papildu izmaksām ēdieniem un dzērieniem nebūs jārēķinās.

Foto: Unsplash

Dodoties uz Ēģipti pirmo reizi, sevišķi svarīgi visas šīs nianses izrunāt ar savu ceļojumu aģentu, lai viesnīcas izvēle būtu atbilstīga vajadzībām.

Kad braukt uz Ēģipti?

Populārākais laiks ceļošanai uz Ēģipti ir no oktobra līdz aprīlim. No decembra līdz februārim Ēģiptē pa dienu ir silts laiks, ideāls Latvijas ceļotājiem, lai sajustu vasaru un baudītu sauli, sauļotos un peldētos. Taču, tā kā šajā laikā ir ziema, vakarā nepieciešama viegla jaka vai džemperis, jo uzreiz pēc saulrieta kļūst vēsāks.

Foto: Unsplash

Ziema ir labākais laiks, lai iepazītu populārākos apskates objektus, aizceļotu uz Gizas piramīdām, seno Luksoru, dotos izbraucienos tuksnesī, jo gaisa temperatūra nav pārāk karsta. Vasarā laikapstākļi Ēģiptē daudz neatšķiras no Eiropas dienvidiem vasarās, sevišķi pēdējos gados, kad temperatūra Itālijā un Francijā sasniedz ap 40 grādiem. Tādēļ, domājot par nākamā gada ceļojumu plāniem, arī Ēģipti vērts izskatīt kā savu pavasara–vasaras galamērķi. Jāņem vērā, ka viskarstākais laiks ir jūlijā, tāpēc jūlijs–augusts būs labākais laiks ceļošanai tiem, kuriem garšo mango, kad pilnā sparā ir gardo augļa sezona.

Kā ietaupīt laiku un naudu ekskursijām

Ēģipti var izvēlēties ne tikai tie, kuriem patīk laiska atpūta pie baseina vai jūras, bet arī cilvēki, kurus aizrauj aktīvā atpūta, piedzīvojumi un interese atklāt jaunas vietas.

Ēģiptē ērtākais un drošākais veids, kā apceļot valsti un doties dažādās aktivitātēs (piemēram, niršana un koraļļu apskate, izbrauciens ar kvadriciklu tuksnesī u.tml.), kā arī apmeklēt vēsturiskās vietas, piemēram, Gizas piramīdas, Luksoru, ir organizētas ekskursijas vietējo gidu pavadībā. Patstāvīgi doties ekskursijās nav ieteicams. Ekskursijas var iegādāties viesnīcā vai jau ar sava tūrisma aģenta vai tūroperatora starpniecību. Noteikti nepērc ekskursijas, kas tiek piedāvātas uz ielas.

Foto: Unsplash

Paņem skaidru naudu

Ēģiptē var norēķināties ar bankas karti, taču ne visur, tāpēc svarīgi paņemt līdzi arī skaidru naudu. Norēķināties var ar eiro, dolāriem, kā arī Ēģiptes mārciņām. Jāņem vērā, ka Ēģiptē ierasts dalīties ar dzeramnaudu apkalpojošajam personālam.

Ko darīt un nedarīt

Lai gan valstis ar attīstītu tūrismu ir atvērtas un pieņemošas, jāatceras, ka, apciemojot svešu vietu, jāņem vērā vietējās tradīcijas un likumi. Piemēram, lai kā gribētos un būtu ierasts uzņemt ceļojuma video ar dronu, Ēģiptē tas ir aizliegts. Tāpat nedrīkst fotografēt policiju un militārās personas, arī fotografējot vietējos iedzīvotājus, jāpajautā viņu atļauja.

Dodoties uz apskates objektiem, ieteicams paņemt līdzi šalli vai vieglu džemperi, jo, apmeklējot noteiktus pieminekļus un vietas, piemēram, mošejas, baznīcas un sinagogas, jāpiesedz rokas un kājas.

Foto: Unsplash

Ļoti būtiska lieta, kas jāņem vērā ir, ka koraļļi ir aizsargājami un, pat ja sanāk atrast kādu koraļļa gabaliņu pludmalē, mājās vest to nevar. Ēģiptes likumdošana par to paredz atbildību, un sods var pārsniegt 1000 dolārus.

Taču nav tikai aizliegumi un dažas vietējās tradīcijas ir pietiekami aizraujošas arī tūristiem. Piemēram, tirgošanās un kaulēšanās. Taču arī te jāņem vērā pāris nianses – ja neplāno iegādāties, kaulēties un tirgoties nevajadzētu, bet, ja kādu preci pirkt gribi, pajautā cenu un sāc kaulēties par aptuveni pusi no tā, ko esi gatavs maksāt. Daudzos gadījumos varēsi iegādāties, ko vēlaties, par ļoti labu cenu.

Sagatavo pasi un rezervē ceļojumu

Ceļošana uz Ēģipti būs tas gadījums, kad izdevīgāk un ērtāk ceļot nevis pašiem, bet izmantot tūroperatora pakalpojumus: tūroperators visu izdara tavā vietā: nodrošina lidojumu, viesnīcu, transfēru uz viesnīcu. Turklāt par zemāku cenu nekā tas būtu, ja ceļojumu komplektētu pats. Šobrīd ziemas ceļojumu cenas uz Ēģipti ir sākot no 650 eiro diviem ceļotājiem.

Foto: Unsplash

Pašam gan jāatceras pārbaudīt pases derīguma termiņš un laikus jānomaina, ja nepieciešams, jo, lai ceļojums būtu iespējams, pasei jābūt derīgai vismaz sešus mēnešus pēc plānotā brauciena beigām. Tāpat ceļošanai nepieciešama vīza, ko var noformēt lidostā, ierodoties Ēģiptē (tā maksās 25 eiro). Nesen Ēģipte izziņoja piecu gadu vairākkārtējas ieceļošanas vīzu, kas maksās 700 dolāru, kas var būt noderīgi tiem, kuri uz Ēģipti plāno ceļot bieži.