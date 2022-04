Sienu gleznojumi, grafiti un murāļi – Rīgas ielu mākslas ceļvedis

Rīgā sastopamie sienu gleznojumi, grafiti un murāļi ar tajos paslēptajiem vēstījumiem, radošuma un kvalitātes ziņā sāk arvien nepārprotamāk līdzināties lielākajām Eiropas metropolēm, tādēļ Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra sagatavojusi 12 izcilāko mākslas darbu sarakstu, ko vērts aplūkot galvaspilsētā.

Tallinas ielas kvartāla angārs



Vienu no angāriem urbānākajā satikšanās un izklaides vietā Rīgā – Tallinas kvartālā – rotā "Rudens Stencil" veidota koša ģeometrisko figūru eksplozija uz tā sienas. Izteiksmīgo krāsu uzvara pār tumšo fonu lieliski iederas vidē, kur cilvēki dodas, lai kaut mazliet aizmirstu par ikdienas rūpēm.

Saule. Pērkons. Daugava

Divi no pasaulē zināmākajiem latviešu grafiti māksliniekiem – Kiwie un "Rudens Stencil" – apvienoja savus spēkus kopā un Tallinas ielā radīja Baltijā lielāko sienas gleznojumu "Saule. Pērkons. Daugava". Šis unikālais mākslas darbs ir tapis, par iedvesmu ņemot dziesmas "Saule. Pērkons. Daugava" vēstījumu.

Veltījums Džemmai Skulmei

Kādā pavisam nelielā Rīgas sānielā – Akas ielā 10 – 2021. gada vasarā tapa murālis ar nosaukumu "Veltījums Džemmai Skulmei". Sienas gleznojuma skici radījis Latvijas mākslinieks Kristians Brekte, taču uz sienas to pārnesa mākslinieki Miķelis Mūrnieks un Kiwie. Kā jau nosaukums vēsta, šis murālis ir veltījums vienai no ievērojamākajām latviešu gleznotajām Džemmai Skulmei. Šis mākslas darbs noteikti ir apskates vērts vien tādēļ, ka tas ir izraisījis ļoti vētrainas diskusijas Latvijas sabiedrībā.

Mūra stāsti



Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja žogs Antonijas ielā 1 ietērpts svaigās krāsās un rotāts ar ļoti veselīgu vēstījumu. Proti, uz mūra sienām mākslinieki Grieta Butjankova un Aleksejs Beļeckis iedzīvinājuši vēstures liecības, attēlojot ar kādiem veselības veicināšanas rīkiem un paņēmieniem 19. gadsimtā aizrāvās iedzīvotāji.

Patiltes galerija

Vienā no Rīgas mikrorajoniem – Čiekurkalnā – tapusi brīvdabas "izstāžu zāle" ar nosaukumu "Patiltes galerija". Zem tilta, uz pārvada balstiem dažnedažādus ielu mākslas darbus radījuši Latvijas un Lietuvas mākslinieki: Ēriks Caune, Īdzība, Koostii, Lazy Bra, Rombo, Trafik, Tron, Anna Vaivere, Zahars Ze, Ziepe Ziepe, Mārtiņš Zutis. Rotaļājoties ar sauli un ēnu, tur esošie grafiti spēlē paslēpes ar skatītājiem un mudina doties arvien tālāk ekspedīcijā, atklājot visu, ko sniedz šī brīvdabas galerija.

Sarkanā



Ērti iekārtojusies uz ķieģeļu ēkas sienas Priežu ielā 6, mikrorajona ielas un namus vēro Daiņa Rudens veidotā, izteiksmīgi spilgtā seja Sarkandaugavā – "Sarkanā". Kā pats mākslinieks sacījis, tad šajā vietā ir izteikta aura, ko nevar aprakstīt un, izzinot rajonu, zūd laika izjūta.

"20 Ls"



Dainis Rudens jeb "Rudens Stencil" ir viens no ievērojamākajiem ielu mākslas radītājiem, kas izrotājis nevienu vien ēkas sienu galvaspilsētā. Kopā ar mākslinieku Thobek Ernesta Birznieka-Upīša ielas 18b iekšpagalmā tapis Latvijas latam veltīts monumentāls gleznojums "20 Ls". Šis ir obligāts galamērķis nostalģiskākiem cilvēkiem, vai tiem, kuri vēlas uzzināt vai atcerēties, kā izskatījās 20 latu banknotes, pirms Latvija pārgāja uz vienoto eiro valūtu.

Tā daļa Rīgas



Daugavpils ielas kājāmgājēju tunelī, Maskavas forštates apkaimē māksliniece Sindija Kļaviņa radījusi sienu gleznojumu "Tā daļa Rīgas". Gluži tāpat kā "Astro'n'out" dziesma "Tā daļa Rīgas", arī šis mākslas darbs saviem vērotājiem stāsta par atpazīstamākajām vietām tā sauktajā Maskačkā, un ļauj apjaust īpašo rajona noskaņu.

Ezis un seja uz Sparģeļu ielas



Vienā no galvaspilsētas valdzinošākajām ielām – Sparģeļu ielā, kas atrodas blakus Ziedoņdārzam, sev mājvietu atraduši divi ievērojami sienu gleznojumi. Neskatoties uz to, ka eža un vecākas sievietes seja tapušas monohromos toņos, šie mākslas darbi piešķir izteiksmīgumu Rīgas centra vienā no romantiskākajām pastaigu vietām.

Rīgas Lada



Ap 1985. gadu Krāsotāju ielā tapusī automašīnas un autoservisa reklāma nu ir neatņemama Rīgas ielu mākslas darbu sastāvdaļa. Šis sienas gleznojums kalpo kā vēstures liecība no padomju laikiem, kas ilustrē sadzīvi pirms vairāk nekā 30 gadiem.

Kopā mēs esam spēks



Čiekurkalna 1. līnijā mēbeļu salona "Kate" ēkas mūri tagad grezno sienas gleznojums, kurā attēlotas divas sievietes no Ukrainas un Latvijas, kas viena otru apskāvušas. Šis ir viens no neskaitāmajiem solidaritātes simboliem, kas tapuši, izrādot atbalstu ukraiņu tautai pēc nežēlīgā Krievijas iebrukuma un kara viņu valstī. Idejas autors ir salona "Kate" kolektīvs. Darba ilustrāciju veidojusi Beatrise Bīriņa, bet to visu par realitāti pārvērta Dainis Rudens un Ēriks Caune.

Grafiti siena Ukrainas atbalstam

Vienā no rīdzinieku iecienītākajām radošajām un izklaides vietām – "Sporta 2" kvartālā, Vesetas ielas posmā – aptuveni 40 mākslinieki kopīgi izveidoja Grafiti sienu. Šīs idejas galvenais organizators bija Dainis Rudens, un, visiem māksliniekiem sanākot kopā, tapa sienu gleznojumi, kuros spilgti un izteikti ir attēlots atbalsts Ukrainai, tās brīvībai, tautu mieram un demokrātijai.

Karte ar apskates objektu izvietojumu Rīgā atrodama šeit.