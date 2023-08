Sieviete uzpilda ūdeni Trevi strūklakā. Vai tūristi kļūst arvien nepieklājīgāki?

Par spīti tam, ka Romā jau kopš 2018. gada ir spēkā likums, kas aizliedz dzeršanu un peldēšanos pilsētas strūklakās, viena tūriste tomēr centās savu ūdens pudeli papildināt slavenajā Trevi strūklakā. Tas kļuva par kārtējo incidentu veselā starpgadījumu virknē, kurā tūristi neadekvāti izturējušies pret Itālijas kultūras un arhitektūras pieminekļiem, vēsta "The Washington Post".

Video ar tūristi, kura centās savu ūdens pudeli papildināt Trevi strūklakā, strauji izplatījās sociālajos medijos, izpelnoties gan sašutumu, gan izpratni. Savukārt vietējie Romā kļūst arvien neapmierinātāki ar neadekvātu tūristu uzvedību.

BAD IDEA: Woman stuns onlookers as she walks across the Trevi Fountain and uses one of Rome's most iconic tourist attractions to fill up her water bottle.