Siguldā var apskatīt ātrlidotājtauriņus

Siguldas tropu tauriņu māja ielūdz uz “Ātrlidotāju tauriņu uzlidojumu”. No 13. līdz 25. jūnijam vairāk nekā 200 Āzijas ātrlidotāju klippertauriņi, kas attīsta ātrumu no 20 līdz 40 kilometriem stundā, būs vērojami Siguldas tauriņu mājā, informē "Siguldas tauriņi" aktīvists Artis Treimanis.

Ātrlidotāju uzlidojumā varēs baudīt tauriņu spārnu krāšņumu un izjust īstu tropu sajūtu, ko radīs skaisti tropu augi, ziedi, zivis, bruņurupuči, tropu putni, kā arī 200 dažādu tropu eksotisko tauriņu. Siguldas tauriņu mājā kopā varēs iepazīt vairāk nekā 15 dažādas tauriņu sugas, stāsta Treimanis.

Klippertauriņš (Parthenos sylvia) ir raibeņu tauriņš, kurš dabā ir atrodams Dienvidamerikā un Dienvidaustrumāzijā. Dzīvo galvenokārt dažādās mežu platībās un upju ielejās. Tiek uzskatīts, ka šis tauriņš lidojot peld, jo tā spārni lidojot kustas tikai dažu grādu leņķī.

Kilppertauriņi ir divās krāsās: tīģeroranžā un zilā. Spārnu krāsojums variē vairākās nokrāsas.

Tieši šis tauriņš daudzus pārsteidz ar savu ilgstošo lidojumu, jo nemēdz bieži apstāties. Tie spēj sasniegt lidošanas ātrumu 20 km/h, un ir fiksēti atsevišķi gadījumi, kad lidojuma ātrums sasniedz pat 40 km/h. Tauriņi galvenokārt pārtiek no ziedu nektāra un dažādu augļu sulas. Iecienītākie ziedi ir lantanas ziedi, iecienītākie augļi – apelsīni un āboli. Pieauguša tauriņa dzīves ilgums ir līdz pat 30 dienām.

Siguldas tropu tauriņu mājā var aplūkot arī 200 citus eksotiskos tropu tauriņus. Zilais morfīds, kas atceļojis no tālās Dienvidamerikas, ir apmeklētāju nepārspēts favorīts. Pūčtauriņš – viens no izteiksmīgākajiem naktstauriņiem – pārsteigs ar savu izskatu. Atlasa gigantiskais tauriņš spārnu izmērā ir 20 līdz 34 centimetrus liels. Koku nimfa, kas ir interesanta ar savu lidošanas manieri, to bieži sauc arī par papīra pūķi, būs izšķīlusies no zelta krāsas kūniņas.

Par tauriņiem labvēlīgajiem apstākļiem liecina fakts, ka Siguldā tie var pilnvērtīgi aizvadīt visu dzīvesciklu, to iespējams apskatīt arī apmeklētājiem. Dabas draugiem Siguldas tauriņu mājā būs iespēja iepazīt ne tikai tauriņus un citus tropu mājas iemītniekus, bet arī redzēt dažādas tauriņu attīstības stadijas - oliņas, kāpurus un dažādu tauriņu kūniņas. Lai tauriņu dažādība un skaits tropu mājā būtu ievērojams, katru nedēļu tiek pasūtītas aptuveni 100-200 jaunas kūniņas no tauriņu audzētavām dažādās tropu zemēs, stāsta Treimanis.

Adrese: Siguldas Svētku laukums, Lāčplēša iela 9A, Sigulda.

www.siguldastaurini.lv