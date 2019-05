Siguldas tauriņu mājā varēs doties īpašā nakts ekspedīcijā

Siguldas tropu tauriņu mājā ielūdz uz pasākumu "Nakts ekspedīcija", kas norisināsies 31. maijā un 1. jūnijā, sākot no pulksten 19 līdz 1 naktī Siguldas svētku laukumā.

Jau otro gadu Siguldas tropu tauriņu māja Siguldas svētku laikā organizē iespēju pavērot un iepazīt tauriņus nakts stundās. Ekspedīciju pavadīs Āfrikas mūzikas ritmi – džambī, turklāt būs iespējas pašam izmēģināt spēkus šo maģisko ritmu radīšanā ar bungām. Krāsas un gaismas spēle ļaus ieraudzīt tauriņus jaunā skatījumā un būs iespējams sajust īstu tropu džungļu burvību. Tauriņi reaģē uz dažādām gaismām, un naktstauriņi būs īpaši atraktīvi, pastāstīja Siguldas tauriņu mājas aktīvists Artis Treimanis.

Galvenais nakts tauriņš ir Pūčtauriņš no Meksikas. Ja atver spārnus, tas no priekšpuses atgādina pūces seju, atbiedējot dažādus putnus, čūskas un rāpuļus, jo pūce, kā zināms, ir plēsoņa. Savukārt tauriņa spārnu augšpusē saredzams čūskas atveids, kas ir papildus aizsardzība dienas laikā, kamēr tas guļ. Bieži nakts tauriņiem dienas laikā traucē atpūsties Zilie morfīdi, kas ir dienas tauriņi, bet vakarpusē var novērot skatu, ka Pūčtauriņi padzenā Zilos morfīdus, it kā atceroties piedzīvoto.