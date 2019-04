Slīteres Ceļotāju dienas: ko no tām sagaidīt šogad

Šoreiz Ceļotāju dienu aktivitātes savīsies kopā ar vietējā kulinārā mantojuma baudīšanas iespējām. Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas ar autentisku ēdienu klāstu vairākos desmitos mājsaimniecību no Valpenes, Dundagas, Šlīteres, Mazirbes, Košraga, Pitraga, Kolkas, Melnsilas līdz pat Ģipkai veldzēs gan izsalkušus dabas apceļotājus, gan garšu piedzīvojumu meklētājus. Daudzveidīgs ēdienu un dzērienu piedāvājums no vietējiem produktiem, arī īpaši stāsti un amata prasmju demonstrējumi, iecienīto vietējo ēdienu meistarstiķi un no vecmāmiņu un muižas laika pūralādēm izceltu recepšu lietā likšana. Detalizētāku abu dienu piedāvājumu iespējams atrast te.



Slīteres nacionālais parks ir ap 16 tūkstošu hektāru liela teritorija: no Šlīteres Zilajiem kalniem un Šlīteres bākas dienvidos, līdz Kolkasragam ziemeļos. Zilo kalnu pakājes meža masīvs, kas valsts aizsardzībā tika ņemts jau 1923. gadā, tagad dabas daudzveidības ziņā ir viena no bagātākajām teritorijām Ziemeļeiropā. Neskartā daba un lībiešu seno zvejniekciemu virkne gar jūru, kā arī padomju laika militārās pagātnes ievilktās rētas vidē un cilvēku atmiņās Slīteres nacionālo parku padara par Eiropas mēroga unikālu dārgumu.