Spa, šovi un delikateses – Turcijas ekskluzīvo viesnīcu piedāvājums neaizmirstamam atvaļinājumam

Neaizmirstama atpūta Turcijā asociējas ne tikai ar lieliskiem laikapstākļiem, iespaidīgiem dabas skatiem, gardiem ēdieniem, perfektu apkalpošanu, bet arī ar ekskluzīvām viesnīcām, kas ir tikpat daudzveidīgas un daudzpusīgas kā pati valsts. Ik uz soļa var atrast elegantas piekrastes villas ar skatu uz tirkīzzilo jūru, labsajūtas centriem, kuros seni rituāli apvienoti ar jaunākajām spa procedūrām, un greznus apartamentus, kuros var ballēties līdz rītausmai vai atpūsties no ikdienas rūpēm mierīgā vidē. Ar vienām no ekskluzīvākajām viesnīcām Turcijā dalās ceļojumu organizators "Novatours".

Jūras krastā izvietotās pieczvaigžņu viesnīcas "Rixos Premium Belek", "Rixos Park Belek" un "Rixos Premium Tekirova" piedāvā pasakainas "viss iekļauts" brīvdienas, kurās ietilpst vismaz trīs ēdienreizes dienā (brokastis, pusdienas un vakariņas), kā arī bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu pieejamību bez maksas, papildu pakalpojumi dienas laikā. Kā arī tās garantē izcilu atpūtu, kulinārijas atklājumus un izklaidi visai ģimenei. Atliek tikai izvēlēties, kurā viesnīcā pavadīt savu vasaras atvaļinājumu.

Universāls galamērķis

Lai gan daudzi atvaļinājumu Turcijā iztēlojas tikai kā laisku atpūtu pie baseina vai jūras krastā, aktīvākie ceļotāji tur bauda arī ekstrēmos ūdens sporta veidus, āra akvaparku slidkalniņus un pārgājienus kalnos, kā arī gūst neaizmirstamus iespaidus, veroties Turcijas ainavā no helikoptera vai gaisa balona.

Turcija ir piemērota jebkura veida ceļotājiem. Piedāvājot plašu izklaides klāstu pieaugušajiem un bērniem, valsts ir lieliska izvēle ģimenes atpūtai, kurā netiek aizmirsts neviens – pat mazākais. Tiem, kas plāno atvaļinājumu ar bērniem, ieteicams izvēlēties tās viesnīcas, kuru teritorijā ir ūdens atrakciju parki, bērnu klubi un citas izklaides. Savukārt tiem, kuri dodas atpūsties kopā ar mīļoto cilvēku vai draugiem, vajadzētu izvēlēties viesnīcas pieaugušajiem, kas nodrošina mieru, komfortu un izcilu apkalpošanu.

Tāpēc, ja vilina iespēja pavadīt atvaļinājumu Turcijā, ir svarīgi izlemt, kāda veida atvaļinājumu

kārojas, kādas aktivitātes vēlētos iekļaut. Skaidrs plāns palīdzēs veiksmīgi izvēlēties viesnīcu,

kas atbilst cerībām.

Luksusa atpūta ģimenēm

Viesnīca "Rixos Premium Belek" atrodas Vidusjūras piekrastē, netālu no smilšainām pludmalēm un ir skaistu dabas ainavu ieskauta. Tā atrodas 40 kilometru attālumā no Antālijas starptautiskās lidostas un tikai piecu kilometru attālumā no Belekas kūrorta, kas ir slavens ar savām grandiozajām viesnīcām.

Viesnīcas ekskluzīvajā teritorijā var atrast visu, kas nepieciešams nevainojamam atvaļinājumam. Viesu garšu kārpiņas lutina dažādu pasaules virtuvju restorāni, kuros tiek pasniegtas svaigas jūras

veltes un autentiski turku ēdieni, ko gatavo reģiona labākie šefpavāri.

Turklāt viesnīca neaizmirst arī par mazākajiem viesiem – animatori šeit rada ekskluzīvas izklaides perfektai un saturīgai bērnu atpūtai. Mazos gaidīs tieši viņiem paredzēts restorāns, baseins ar slidkalniņiem, mākslas studija, "PlayStation" istaba, īpaši šovi un darbnīcas.

Savukārt pieaugušajiem katru rītu tiek piedāvātas dažādas sporta aktivitātes: antigravitācijas jogas treniņi, "crossfit" un austrumu cīņas mākslas nodarbības, kā arī meditācijas. Bet vakaros viesus izklaidē koncerti un pasākumi: no dīdžejiem līdz vietējo grupu priekšnesumiem, operas, deju un teātra cirka priekšnesumiem.

Izcils komforts jaunā viesnīcā

Pieczvaigžņu viesnīca "Rixos Park Belek" atrodas Vidusjūras krastā, un piedāvā ceļotājiem izcilu komfortu un nevainojamu apkalpošanu. Viesnīcas viesi var baudīt bezmaksas transportu un ieeju Turcijas lielākajā tematiskajā parkā "The Land of Legends", kā arī ļauties brīvdabas iepirkšanās centra apmeklējumam. Tikmēr mazie ceļotāji kopā ar vecākiem var izmēģināt dažādas tematiskas atrakcijas, ūdens slidkalniņus, skatīties delfīnu šovus un satikt savus iecienītos multfilmu varoņus.

Taču tā nav vienīgā viesnīcas priekšrocība. Tur var baudīt arī spa procedūras, kas dos iespēju vēl vairāk atpūsties un aizmirst visas rūpes. Tiem, kam patīk palutināt sevi pirtīs, viesnīca piedāvā izmēģināt tradicionālo turku pirti, saunu, tvaika pirti, kā arī izbaudīt masāžas procedūras, ķermeņa skrubjus un pat izmēģināt personīgo treniņu fitnesa centrā.

Vēl viena ekskluzīva atrakcija ir iespaidīgais galvenais āra baseins un kūrorta klubs, kas paredzēts tikai bērniem. Šeit mazie var brīvi baudīt laiku un apgūt jaunas zināšanas, kamēr vecāki atpūšas, zinot, ka viņu bērni tiek droši izklaidēti.

Kvalitatīva ģimenes atpūta

Viesnīca "Rixos Premium Tekirova" atrodas netālu no ostas pilsētas. Tā ir dabas ainavu ieskauta, un piedāvā ceļotājiem neaizmirstamas brīvdienas un izsmalcinātu apkalpošanu. Tā ir arī lieliska izvēle neaizmirstamām, piedzīvojumiem bagātām ģimenes brīvdienām, jo ​​viesnīca ievēro devīzi

"Laimīgs bērns – laimīga ģimene", tāpēc piedāvā gandrīz 24 stundu aktivitātes visu vecumu bērniem, sākot no pašiem mazākajiem līdz pat pieaugušajiem.

Tikmēr vecāki tiek aicināti ļauties ikvakara izklaidēm un iespaidīgiem šoviem. Katru vakaru šeit uzstājas akrobāti, teātra un cirka mākslinieki un grupas. Šīs elpu aizraujošās izrādes ir viesnīcas vizītkarte.

Tiem, kas vēlas pēc iespējas labāk atpūsties, viesnīca aicina izmēģināt neaizmirstamus labsajūtas centra pakalpojumus, savukārt aktīvās izklaides cienītājiem tiek piedāvāti vairāk nekā 20 dažādi sporta veidi un aktivitātes. Neatkarīgi no tā, vai kārojas atpūtināt prātu un ķermeni pilates nodarbībā vai spēlēt pludmales volejbolu ar visu ģimeni, šeit atrodamas nodarbes ikvienam.