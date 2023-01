Spānija dominē pasaules labāko tūristu ciematu topā

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules Tūrisma organizācija (ANPTO) nesen publicējusi savu ikgadējo labāko ciematu sarakstu pasaulē, kuros viesoties tūristiem. Sarakstā iekļuvuši lauku ciemi, kas ieguvuši augstu novērtējumu sociālajā un vides ilgtspējībā, kā arī tūrisma nozarē un par to saņems oficiālu atzinību no ANPTO svinīgā ceremonijā februārī, kas notiks Saūda Arābijā. Sarakstā iekļauti ciemi, kas atrodas Ķīnā, Marokā, Itālijā, Izraēlā, Austrijā un citviet, bet Spānija ir vienīgā valsts, kura topā ieņem trīs vietas, ziņo "The Guardian".

Atzinību gūst galamērķi laukos, kas tūrismu izmanto kā vietas attīstības virzītājspēku, rada jaunas darba vietas un veicina ienākumus no tūrisma nozares, vienlaikus saglabājot un veicinot kopienas vērtības.

32 godalgotie ciemati atrodas 18 valstīs Dienvidamerikā, Āzijā un Āfrikā, kā arī Eiropā. Topā iekļuvušos ciemus novērtēja neatkarīga padome, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā kultūra, dabas resursi un ilgtspējība neatkarīgi no tā, vai tā ir ekonomiska, sociāla vai vides.

Kopumā 57 ANPTO dalībvalstis bija izvirzījušas izskatīšanai 136 ciematus (katrs varēja izvirzīt līdz trim ciemiem).

"The Guardian" citē ANPTO ģenerālsekretāru Zurabs Pololikašvili (Zurab Pololikashvili), kurš norāda, ka lauku ciemiem tūrisma attīstība var nozīmē lielas pārmaiņas, nodrošinot darba vietas, atbalstot vietējos uzņēmumus un uzturot tradīcijas, turklāt tādā veidā tiek attīstīta tūrisma nozare arī ārpus lielajām pilsētām.

ANPTO labākie tūristu ciemati 2022. gadā: