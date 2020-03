Spītējot aicinājumam distancēties, cilvēku pūļi dodas uz iecienītām dabas takām

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Ņemot vērā "Covid-19" izplatību, ikviens tiek aicināts rūpīgi izvērtēt vajadzību apmeklēt publiskas vietas un šajā laikā distancēties, saudzējot gan sevi, gan citus. Šis nosacījums būtu jāņem vērā arī apmeklējot tādus tūrisma objektus kā dabas takas. Tomēr realitāte rāda pretējo – tā vietā, lai izstaigātos nomaļākās vietās vai piemājas mežos, ļaudis pulcējas Latvijas iecienītākajās dabas takās.

"Pēc piedzīvotā nedēļas nogalē, rodas iespaids, ka valda neizpratne par to, ko nozīmē ''sociāli distancēties'', t.i. samazināt jebkādu fizisku sociālo kontaktu līdz minimumam... Brīvdienas bieži nolemjam pavadīt pie dabas, nedaudz ārā no Rīgas. Ilgi nepētot, izlēmām doties uz Lielajiem Kangariem – tur nebijām bijuši un šķita pietiekami klusa vieta netraucētai svētdienas pastaigai mežā. Tomēr tas bija maldīgi. Neskatoties uz to, ka ceļš līdz šai dabas takai ir, maigi sakot, sliktā stāvoklī, cilvēku bija diezgan daudz. Acīmredzot, visi brauc uz mežu distancēties. Nav jau tā, ka šī ir vienīgā vieta, kur pastaigāties. Tādēļ nedomājot braucām prom. Latvijā nudien mežu un taku netrūkst. Un šis ir īstais laiks, lai izpētītu mazāk zināmas vai aizmirstas dabas vietas. Mēs katrs galvenokārt esam atbildīgi paši par sevi un par saviem lēmumiem. Un arī, tā kā dzīvojam demokrātijā, ir jāseko līdzi tam, kā mans lēmums ietekmē sabiedrību. Tik vienkārši," teic Katrīna Šteina, kura brīvdienas plānoja pastaigāties šajā pusē, bet, ievērojot automašīnu rindas, nolēma neapstāties un doties dabā citviet.

Lūk, Katrīnas brīvdienās uzņemtais video ar mašīnu rindām Lielajos Kangaros.

Arī sociālajos tīklos cilvēki dalījušies novērojumos un sajūtās par daudzajiem takotājiem, kas šajos apstākļos izvēlējušies doties uz aktuāliem tūrisma galamērķiem.

Līgatnes dabas takās arī bija cilvēku jūra. — Mārtiņš Kļaviņš (@MKlavin) March 15, 2020

"Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt savas pastaigu vietas un saudzēt gan sevi, gan citus, bet laiku mājās īsināt, lasot interesantus ceļojumu stāstus un virutāli iepazīstoties ar ievērojamiem galamērķiem visā pasaulē portālā "Tūrisma Gids".

