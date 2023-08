Suvenīru ceļvedis: ko vest mājiniekiem no vasaras ceļojumu populārākajiem galamērķiem

Ceļošanai var būt daudz iemeslu: darbs, mierpilna atpūta savu iekšējo resursu uzlādēšanai, jauni iespaidi un emocijas, un kādam arī iepirkšanās un gardu lietu baudīšana. Tomēr, lai kāds mērķis būtu ceļojumam, mēs gandrīz vienmēr cenšamies to noslēgt ar suvenīru iegādi sev un saviem mīļajiem. Ceļojumu organizatora "Novatours" eksperti dalās ieteikumos, kādus suvenīrus vest mājup un kādus labāk atstāt to mājvietā – vasaras ceļojumu populārākajos galamērķos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grieķija

Grieķija ir olīveļļas valsts. Valsts ainava ir izraibināta ar miljoniem majestātisku olīvkoku, un nav iedomājama maltīte, kurā klātesoša nebūtu olīveļļa. Taču bez tās Grieķijai ir arī citi lieliski suvenīri.

Labākie suvenīri: olīveļļa, vietējie vīni, tradicionālā keramika, grieķu medus, ar rokām darinātas rotaslietas un ikoniski zili-baltie suvenīri.

Aizliegts izvest: senlietas, arheoloģiskus artefaktus un noteiktas retas augu un dzīvnieku sugas.

Foto: Shutterstock

Bulgārija

Bulgārija saražo 85 procentus no pasaules rožu eļļas. Īstā rožu eļļa ir trīs reizes dārgāka par zeltu. Lai iegūtu kilogramu rožu eļļas, nepieciešami 3000 kilogrami rožu, bet, lai iegūtu gramu eļļas – 1300 rožu ziedlapiņu.

Labākie suvenīri: rožu eļļas produkti, tradicionālā bulgāru keramika, ar rokām austi tekstilizstrādājumi, vietējie vīni un roku darbs, piemēram, koka grebumi.

Aizliegts izvest: senlietas, kultūras artefaktus un priekšmetus, kas izgatavoti no apdraudētām sugām.

Turcija

Turcija ir viena no retajām valstīm, kur līdz pat šai dienai var iegādāties ar rokām darinātus paklājus, kuru dizains pārsteidz un apbur. Bez kaulēšanās mākslas Turcijā neiztikt.

Labākie suvenīri: turku paklāji, turku gardumi, tējas un kafijas, garšvielas, amuleti aizsardzībai pret ļaunu aci un tradicionālās Osmaņu stila rotaslietas.

Aizliegts izvest: senlietas, noteiktus reliģiskos artefaktus un priekšmetus, kas izgatavoti no apdraudētām sugām.

Melnkalne

Nevienas svinības un godi šajā valstī neiztiek bez aromātiskā degvīna rakijas, kas gatavots no vīnogām vai augļiem. Stipro dzērienu dzer maziem malciņiem no miniatūrām glāzēm. Kā brīdina paši melnkalnieši – daži malki rakijas raisīs domas par prasmi izcili dziedāt.

Labākie suvenīri: vietējie vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni (piemēram, rakija), olīveļļa, ar rokām darinātas mežģīnes, tradicionālie koka izstrādājumi un jūras gliemežvāku rotājumi.

Aizliegts izvest: senlietas, kultūras artefaktus un priekšmetus, kas izgatavoti no aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām.

Apvienotie Arābu Emirāti

Apvienoto Arābu Emirāts Dubaija tiek dēvēts arī par zelta pilsētu, jo, pateicoties tā nodokļu politikai, zelta izcilajai kvalitātei un neticami plašajam piedāvājumam reti kuram ceļotājam izdodas aizbraukt, neiegādājoties kādu dārglietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Labākie suvenīri: zelta un sudraba rotaslietas, tradicionālās arābu smaržas, luksusa audumi (piemēram, zīds un kašmirs), dateles, kamieļu piena šokolādes un ar rokām austi paklāji.

Aizliegts izvest: noteiktas zāles un viltotas preces.

Foto: Shutterstock

Spānija

Spānijai kā trešajam lielākajam vīna ražotājam pasaulē ir bagāta vīna vēsture. Papildu slavenajam vīna reģionam Rioja un populārajam sausajam dzirkstošajam vīnam kava, neiztikt arī bez sangrijas. Vīns ir Spānijas esence.

Labākie suvenīri: spāņu vīns un olīveļļa, keramika, ar flamenko saistīti priekšmeti, tradicionālie vēdekļi un ādas izstrādājumi.

Aizliegts izvest: senlietas, kultūras artefaktus un priekšmetus, kas izgatavoti no aizsargājamām sugām.

Tenerife

Tikai Kanāriju salās darina Malvazia vīnu, kam ir īpaša, salda garša un neparasta dzintara krāsa. Tāpat Kanāriju salas ir slavenas ar savu rumu, konjakiem un liķieriem.

Labākie suvenīri: vietējie vīni, Kanāriju salu cigāri, alvejas izstrādājumi, ar rokām darināta keramika un tradicionālie guanču (guanche) stila amatniecības izstrādājumi.

Aizliegts izvest: preces, kas izgatavotas no aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām.

Madeira

Madeiras "firmas zīme" ir marakuja. Tur to var baudīt daudz un dažādos veidos: punšā, saldējumā, kokteilī mohito, kā arī, protams, svaigas. Marakujas produkti noteikti lieliski iederēsies suvenīru sarakstā.

Labākie suvenīri: Madeiras vīns, tradicionālie izšuvumi, pīti grozi, ar rokām apgleznotas flīzes un amatnieku darinātas šokolādes.

Aizliegts izvest: preces, kas izgatavotas no aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām.

Jordānija

Mūsu planētas zemākais punkts ir Nāves jūra, kas atrodas daļēji arī Jordānijā. Tā ir arī viena no pasaules sāļākajām ūdens tilpēm. Savukārt Nāves jūras dūņas ir slavenas ar dziednieciskām dotībām.

Labākie suvenīri: ar rokām austi paklāji, tradicionālās beduīnu rotaslietas, Nāves jūras ādas kopšanas līdzekļi un stikla trauki.

Aizliegts izvest: senlietas, kultūras artefaktus un priekšmeti, kas izgatavoti no apdraudētām sugām.

Sicīlija

Seju vāzes "Teste di Moro" ir viens no redzamākajiem keramikas izstrādājumiem Sicīlijā. Kā vēsta leģenda, tās sakņojas liktenīgā mīlas stāstā, kas beidzās ar to, ka galvenais varonis ziedoja savu galvu kā puķu podu.

Labākie suvenīri: keramika, tradicionālās marionetes, olīveļļa, vietēji ražoti vīni un konditorejas izstrādājumi uz mandeļu bāzes.

Aizliegts izvest: senlietas, kultūras artefaktus un priekšmeti, kas izgatavoti no apdraudētām sugām.

Tunisija

Viens no populārākajiem suvenīriem ceļotājiem uz Tunisiju ir juvelierizstrādājumi un sudraba aksesuāri. Sudraba priekšmetu daudzveidība šajā valstī ir patiesi plaša – no rokassprādzēm, šķīvjiem, dārglietu kastītēm līdz interjera priekšmetiem.

Labākie suvenīri: ar rokām darināti paklāji, keramika, tradicionālie tekstilizstrādājumi, olīveļļa un vara trauki.

Aizliegts izvest: senlietas, kultūras artefaktus un priekšmetus, kas izgatavoti no apdraudētām sugām.

Ēģipte

Ar rokām darinātas papirusa gleznas ir viens no unikālākajiem suvenīriem, ko var atvest no Ēģiptes. Senie ēģiptieši papirusu izmantoja kā rakstāmmateriālu, un šodien to joprojām ražo prasmīgi amatnieki, kas uz papīra veido skaistas gleznas. Šajās gleznās bieži attēlotas ainas no senās ēģiptiešu mitoloģijas, piemēram, faraoni, dievi un dievietes, kā arī hieroglifi.

Labākie suvenīri: papirusa māksla, smaržas, tradicionālās rotaslietas, alabastra skulptūras un kokvilnas tekstilizstrādājumi.

Aizliegts izvest: senlietas, kultūras artefaktus un priekšmeti, kas izgatavoti no apdraudētām sugām.