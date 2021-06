Sagaidot Līvānu pilsētas 95 gadu jubileju, izveidots humoristisks video par dzīvi Līvānu novadā. Tā galvenā varoņa – neapmierinātā Līvānu novada iedzīvotāja Zigurda – ādā iejuties aktieris Imants Strads, kurš televīzijas raidījumā TeTV rāda, cik ''grūta'' ir dzīve šai pusē. Asprātīgais vēstījums arī izpelnījies atzinību sociālo tīklu lietotāju starpā, pastāstīja Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību pārstāvji.

Līvāni ir moderns ražotāju, ekonomiski un sociāli aktīvu cilvēku novads ar jaunības enerģiju un degsmi, tādēļ arī novada reklāmai izvēlēta šāda drosmīga ideja. Video galvenais varonis Zigurds ir visai neapmierināts "Līvānu novada iedzīvotājs", kas uzaicinājis kādu "populāru" televīzijas raidījumu TeTV, lai parādītu, ka nav viegli dzīvot Līvānu novadā. Viņš ar līmeņrādi pārbauda asfalta klājumu, satraucas par to, ka skolā tiek izmantotas visjaunākās tehnoloģijas, un arī direktors ir pārāk jauns. Lai gan Līvānu novads ir atzīts par draudzīgāko ģimenēm ar bērniem, apmeklējot rotaļu laukumu, Zigurds pārmet, ka te nav padomāts par rūdītiem vecpuišiem.

Zigurds TeTV ziņās par Līvānu novadu atbildes meklē uz šādiem jautājumiem: Vai Līvānu novadā pūš pīlītes? Kur nonāk smagais metāls no Līvāniem? Kas uzēdies uz Līvānu Svetlanu? Kas no Līvāniem plūst visas pasaules vēnās? Kāpēc līvānieši uzsauc draugiem no citiem novadiem un vēl daudz ko citu.

Video scenāriju veidoja un filmēja reklāmas aģentūra ''EnterCreative''. Filmēšana notika 2020. gada rudenī.