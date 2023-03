Taizemē no vasaras būs jauns tūrisma nodoklis

Ņemot vērā, ka tūristu skaits Taizemē tuvojas pirms pandēmijas līmenim, valdība nolēmusi no 2023. gada 1. jūnija piemērot jaunu ieceļošanas maksu ārzemju tūristiem, raksta "Bangkok Post". Ieceļotājiem, kas Taizemē ieradīsies ar lidmašīnu, tūrisma nodeva izmaksās 300 Taizemes batus (8,11 eiro), savukārt tiem, kas ieceļos pa sauszemi vai ūdeni, būs jāmaksā divreiz mazāk – 150 bati (4,05 eiro).

"Forbes" ziņo, ka tūrisma nodoklis tiks iekļauta lidmašīnu biļešu cenā, tāpēc ierašanās brīdī ceļotājiem nekas nebūs jāmaksā. Savukārt kā jauno nodevu maksās ceļotāji no ārzemēm, kas Taizemē ieradīsies pa ūdeni vai sauszemi, vēl nav noteikts. Tūrisma nodeva netiks iekasēta no tiem ceļotājiem, kas nenakšņo Taizemē, piemēram, kruīza pasažieriem vai tiem, kuriem starp lidojumiem ir īsa pārsēšanās. No tūrisma nodevas maksāšanas atbrīvoti arī ceļotāji, kas jaunāki par diviem gadiem, kas saņēmuši Taizemes darba vīzu, diplomātisko pasu turētāji un Taizemes pilsoņi.

Ņemot vērā lielo tūristu skaitu, paredzams, ka iekasētā nauda no tūrisma nodokļiem ievērojami veicinās tūrisma objektu attīstību visā Dienvidaustrumāzijas valstī. Šā gada februārī "Bangkok Post" ziņoja, ka Taizeme 2023. gadā plāno uzņemt 30 miljonus apmeklētāju.

Pirms Covid pandēmijas sākuma Taizemi ik gadu apmeklēja aptuveni 40 miljoni apmeklētāju. 2022. gadā Taizemi apmeklēja aptuveni 11 miljoni ārvalstu ceļotāji.