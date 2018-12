Teju katrs otrais lidojums decembra nogalē var kavēties, brīdina eksperts

Ceļotājiem, kuri izvēlējušies Ziemassvētku laikā pārvietoties ar lidmašīnu, jārēķinās, ka šajā laikā lidojumi var gan kavēties, gan arī tikt atcelti. Lidojumu kompensāciju pieprasījumu uzņēmuma "Skycop" pārstāvis Marjus Stonkus skaidro, ar kādām problēmām var nākties saskarties.

Kā liecina uzņēmumam pieejamie dati, pastāv aptuveni 50 procentu iespējamība, ka, lidojot decembra beigās, reiss kavēsies. Īpaši riskanti datumi ir īsi pirms Ziemassvētkiem un Jaunā gada, 22. - 24. un 29. decembrī. "Ja iepriekšējos gadus laikapstākļi ir bijuši tie, kurus grūti paredzēt, tad šogad tieši streiki varētu sagādāt vislielākās galvassāpes. Šī gada laikā ir notikuši vairāk streiki nekā pēdējos piecos gados kopā, tādēļ visi rūpīgi seko līdzi, vai gada nogalē nav gaidāmas kārtējās izmaiņas," teic Stonkus.

Tomēr streiki nav vienīgā problēma, ar ko var nākties saskarties ceļojuma laikā. Lielā pieprasījuma dēļ aktīvās sezonas laikā būtiski sadārdzinās biļešu cenas, tādēļ ceļotāji ir aicināti iegādāties tās pēc iespējas ātrāk. Cenas ir vēlams salīdzināt ar citiem aviopārvadātājiem, jo dažādām aviokompānijām tās var būtiski atšķirties.

Aktīvākajā ceļojumu sezonā jārēķinās, ka arī ceļš līdz lidostai var būt sastrēgumu pilns. Lai nenokavētu reisu, ieteicams lidostā ierasties laicīgi, būtiskākajos svētku datumos pat piecas līdz sešas stundas iepriekš. Tāpat jau iepriekš jāieplāno arī transports no lidostas līdz galamērķim – vai tiks īrēta automašīna, izmantots sabiedriskais transports.

Aktīvā sezona nozīmē daudz cilvēku. Aviobiļešu virspārdošanu ietekmē ceļošo cilvēku skaits, tādēļ decembra nogalē palielinās arī iespēja, ka pasažieris netiks ielaists lidmašīnā. Pirms došanās ceļojumā ir vērts sastādīt plānu B gadījumā, ja ar iecerēto reisu tomēr aizlidot neizdosies. Lai pēc iespējas izvairītos no cilvēku pūļiem lidostā, ir laikus jāsagatavojas – jāizpēta lidostas karte, kā arī jāveic reģistrācija lidojumam tiešsaistē.

"Karstākā sezona reizē arī nozīmē, ka daudzi dosies uz vieniem un tiem pašiem tūrisma objektiem galamērķī, tādēļ ieteicams jau iepriekš iegādāties ieejas biļetes muzejiem, apskates objektiem un aktivitātēm," skaidro Stonkus.

Neviens nav pasargāts no bagāžas nozaudēšanas, ja tā tiek nodota lidostas personālam. Kā liecina ASV transporta departamenta pieejamā informācija, 2017. gadā tika reģistrēts vairāk nekā pusotrs miljons nozaudētas bagāžas. Lai no tā izvairītos, ieteicams neaizrauties ar pārāk daudz mantām un ceļot "viegli", līdzi ņemot tikai rokas bagāžu. Gadījumā, ja ceļojumā jādodas ar vairākām somām, ieteicams sagatavoties ļaunākajam, kā arī mantas pakot prātīgi – piemēram, nesaliec visas drēbes vienā somā, bet apavus citā. Pašas nepieciešamākās lietas saliec vairākās somās. Ja ceļojat divatā, salieciet abu mantas katrā no koferiem.

Diemžēl ir neskaitāmas lietas, kas var noiet greizi, kā rezultātā lidojums var aizkavēties vai tikt atcelts. Parasti tam par pamatu ir laikapstākļi, tehniskas problēmas, darbinieku pieļautās kļūdas un citi iemesli. Svarīgākais ir neapjukt nepatīkamajā situācijā un zināt savas tiesības – ja lidojums kavējas ilgāk par divām stundām, pasažierim pienākas bezmaksas ūdens, maltīte, iespēja veikt zvanu un pieeja internetam. Ja lidojumu nākas gaidīt līdz nākamajai dienai, aviokompānijai ir jānodrošina pasažierim bezmaksas naktsmītne. Atsevišķos gadījumos pasažieriem ir iespēja pieprasīt arī morālo kompensāciju par notikušo līdz 600 eiro apmēram.