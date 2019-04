Tērvetes tauriņu māja uzsāks jauno sezonu, piedāvājot nebijušu ekspozīciju

Sākot ar 19. aprīli, Tērvetes tauriņu māja uzsāks savu ceturto sezonu, piedāvājot apskatīt lielu tauriņu skaitu, kā arī novērtēt jaunumu – dzīvu rāpuļu un abinieku ekspozīciju, informē "Tērvetes tauriņi" aktīvists Artis Treimanis. Lieldienu laikā būs iespēja skatīt arī trušus un raibus cālēnus.

Dabas draugus sagaidīs skaists krāsu un sajūtu notikums, kas pulcēs vairākus simtus eksotisko tropu tauriņu. Parasti tie ir 300 – 400 kopskaitā un līdz pat 20 dažādam sugām. Dabā tauriņi savstarpēji bieži nesastopas, jo tie tiek sagādāti no Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas tropu valstīm, speciālām tauriņu audzētavām jeb tauriņu fermām.

Gadu laikā Tērvetes tauriņu mājā par populārākajiem tauriņiem ir kļuvuši Zilais morfīds un Atlasa Gigantiskais tauriņš. Zilais morfīds ir atceļojis no siltās Kostarikas Dienvidamerikā, bet Atlasa Gigantiskais tauriņš – no krāsainās Indijas. Zilā morfīda tauriņa spārnu izmērs ir 10-15 centimetru plašs, taču saistošs ir arī interesantais un vieglais lidošanas stils.

Atlasa Gigantiskā tauriņa iespaidīgais spārnu plētumus ir no 24 līdz 32 centimetriem. Tas ir lielākais naktstauriņš, un tā dzīves ilgums ir tikai 10 dienas. Kāpēc tikai 10 dienas? Tauriņam nav mutes, līdz ar to ir jāiztiek ar to enerģiju, ko ir uzņēmis kāpurs kāpura stadijā. Tā galvenais uzdevums ir atrast otru pusīti un vairoties. Šo tauriņu katru dienu nevar satikt, jo, ja parasti tauriņi no kūniņas izšķiļas Tērvetes tauriņu mājā septiņu līdz 14 dienu laikā, tad Atlasa Gigantiskais tauriņš to var izdarīt šodien, rīt vai pēc pusgada. Parasti tauriņu dzīves ilgums ir no 10 līdz 30 dienām.

Jaunajā ekspozīcijas telpā ir sastopami dažādi rāpuļi – hameleoni, Zaļā iguāna no tropiem, Pērļu ķirzaka no kalnainās Spāniju kalnienes, Leopardgekons, ribtritoni un citi. Pašiem pirmajiem apmeklētājiem brīvdienās iespēja speciālistu uzraudzībā iejusties dzīvnieku barotāju lomā un palīdzēt pabarot jaunos Tērvetes kustoņus. Zaļās iguānas izmērs ir viens metrs, un tās dzīves ilgums ir līdz pat 20 gadiem. Tā ir atceļojusi no Dienvidamerikas, bet jūtas labi pielāgotajā Tērvetes tauriņu mājas ekspozīcijas zālē. Zaļā iguāna ir veģetāriete, pārtiekot no dažādiem salātiem, augļiem un ogām. Pārējie ekspozīcijas dalībnieki pārtiek no dažādiem kukaiņiem.

Tērvetes tauriņu māja atrodas LVM dabas parka Tērvete lielajā auto stāvlaukumā un ir atvērta darba dienā no pulksten 10 līdz 17, bet brīvdienās un svētku dienās no pulksten 10 līdz 18. Tauriņi ir aktīvākie tieši dienas pirmajā pusē, līdz ar to pārstāvji iesaka rīta pusē apmeklēt Tērvetes tauriņu māju un tad doties baudīt LVM dabas parka Tērvete mežu. Plašāku informāciju meklē šeit.