Tēvs rezervē pavadoņa pakalpojumu dēlam, bet aviokompānija bērnu pazaudē Helsinku lidostā

Kad Somijas iedzīvotājs Jāns savu divpadsmit gadus veco dēlu aizveda uz lidostu, lai viņš ar aviokompānijas "Norwegian" reisu lidotu no Oslo uz Helsinkiem, viņam nebija ne jausmas, ka kaut kas varētu neritēt gludi, raksta somu medijs "Ilta-Sanomat".

"Mēs pazaudējām jūsu dēlu lidostā. Nekur nevaram viņu atrast," Jāns izdzirdēja, atbildot uz saņemto tālruņa zvanu. Lidmašīna, kurā lidoja zēns, jau pirms pusotras stundas bija nosēdusies Helsinku Vantaa lidostā.

Aviokompānijas darbinieku rīcība pārsteidz



Lidojums uz Helsinkiem no Oslo bez pazīstama pieaugušā klātbūtnes bērnam bija pirmoreiz. Jāns uzsver, ka speciāli pasūtījis pavadoņa pakalpojumu, lai būtu drošs, ka ar bērnu nekas ļauns nenotiks. Ceļojuma pavadoņa pakalpojumu nepilngadīgiem bērniem no piecu gadu vecuma, ja to ļauj bērna mītnes valsts likumi, piedāvā gandrīz visas aviokompānijas. Pakalpojums garantē, ka jaunais ceļotājs tiks pieskatīts no reģistrācijas brīža līdz pat galamērķim, kur bērnu sagaida vecāki vai tuvinieki. Konkrētajā gadījumā Helsinku lidostā zēnu gaidīja vecmāmiņa, bet, kā izrādījās, bērns solīto palīdzību tā arī nesaņēma.

Kā stāsta Jāns, viņa dēls veiksmīgi aizlidojis līdz Helsinkiem, bet pēc tam zvanījis vecākiem no lidostas, sakot, ka nezina, kur tālāk jāiet. Vīrietis palīdzēja dēlam noorientēties un atrast sagaidīšanas zālē vecmāmiņu. Un tikai pusotru stundu vēlāk Jānam zvanīja no nepazīstama numura, lai pateiktu, ka nevarot atrast viņa bērnu.

Aviokompānijas darbiniekam Jāns atbildēja, ka viņam, par laimi, ir zināma bērna atrašanās un pastāstīja, ka telefoniski palīdzējis dēlam atrast lidostā vecmāmiņu. "Kā var būt tāda bezatbildība? Pusotru stundu pēc tam, kad zēns jau atradis savu vecmāmiņu, man zvana [aviokompānija] un saka: "Hei, Jān, tavs dēls ir pazudis, mēs nezinām, kur viņš ir!"" vīrietis neslēpj sašutumu.

Arī pats zēns un viņa vecmāmiņa nesaprot, kā lidostas darbinieki varēja būt tik nolaidīgi. Jāns priecājas, ka dēls nenobijās un neguva nekādas psiholoģiskās traumas. "Par laimi, puika ir diezgan daudz ceļojis, arī šajā maršrutā, jo es laiku pa laikam dzīvoju Norvēģijā."

Bērns noņēma svarīgu dokumentu



Aviokompānijas "Norwegian" sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Andreass Hornholms notikušo apstiprināja. Kā viņš norāda, bērniem, kas Norvēģijas reisos ceļo vienatnē, reģistrējoties lidojumam, kaklā tiek uzkārts dokuments, kuru bērns pie sevis glabā visu reisa laiku. Šajā dokumentā ir visa apkalpes ekipāžai nepieciešamā informācija, ar to iespējams identificēt bērnu un nodrošināt viņam rezervēto pavadoņa pakalpojumu.

Lidostā vecāki nodod savu bērnu pavadonim, kurš viņu pavada uz lidmašīnu un iepazīstina ar personālu. Ierodoties galamērķī, aviokompānija garantē, ka bērns tiks nodots norādītajai personai. "Šajā gadījumā diemžēl bērns noņēma no kakla šo karti un pameta lidmašīnu kopā ar citiem pasažieriem. Mūsu darbinieki viņu nepamanīja, jo nebija redzams dokuments."

Hornholms apgalvo, ka darbinieki nekavējoties devušies uz lidostas termināli, lai atrastu jauno ceļotāju, bet viņš tur nebija. Bērns vairākas reizes saukts, izmantojot lidostas sakaru sistēmu, viņu aicināja atgriezties pie izlidošanas vārtiem. "Zvanījām vecākiem, kas apstiprināja, ka bērns jau saticis savu vecmāmiņu."

Aviokompānijas pārstāvis pauž nožēlu par incidentu un uzņēmuma vārdā atvainojas gan bērnam, gan viņa vecākiem. Uzņēmums personiski atvainojies bērna tēvam.

Jāns izdevumam "Ilta-Sanomat" apstiprina, ka saņēmis elektronisku atvainošanos no "Norwegian". E-pasta ziņai bijušas pievienotas instrukcijas, kā rīkoties, lai vairs neatkārtotos šāda situācija, kā arī aviokompānija solījusi kompensēt izdevumus par pakalpojumu "Palīdzība lidostā".