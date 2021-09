'Tez Tour' un 'airBaltic' ziemā lidos uz Hurgadu un Šarm eš Šeihu

Tūroperators "Tez Tour Latvija" kopīgi ar lidsabiedrību airBaltic izziņojuši čarterlidojumus gaidāmajā ziemas sezonā no Rīgas uz Hurgadu un Šarm eš Šeihu Ēģiptē, kā arī par jaunu sadarbības vienošanos reisiem uz Tenerifi Spānijā. Iknedēļas lidojumi uz šiem galamērķiem sāksies oktobra beigās un turpināsies līdz 2022. gada pavasarim.

Iknedēļas "Tez Tour" čarterreisi uz Hurgadu notiks sestdienās, sākot no 23. oktobra. Lidojumi uz Šarm eš Šeihu sāksies 24. oktobrī un turpināsies līdz 2022. gada aprīlim. Lidojuma ilgums uz katru no galamērķiem būs 4 stundas un 20 minūtes. Visi reisi tiks veikti ar vienām no pasaulē modernākajām lidmašīnām "Airbus A220-300".

Pateicoties papildu regulārajiem "airBaltic" reisiem uz Tenerifi svētdienās, tūristiem būs iespēja plānot savu atvaļinājumu viņiem vēlamajā ilgumā. Tagad ar tiešo reisu no Rīgas uz Tenerifi iespējams doties otrdienās, ceturtdienās, sestdienās un svētdienās. Lidojuma ilgums ir sešas stundas un 30 minūtes.

Papildu informācija par "Tez Tour" piedāvājumiem atrodama uzņēmuma mājaslapā.

"airBaltic" lūdz pasažierus stingri ievērot visus attiecīgo varasiestāžu izdotos noteikumus un prasības. Pasažieriem tiek stingri ieteikts pirms ceļojuma oficiālajās interneta vietnēs vai vietējās vēstniecībās pārbaudīt ceļošanas noteikumus un ierobežojumus lidostās. Noteikumi strauji mainās un katrā valstī ir atšķirīgi, tāpēc pasažieri vienmēr aicināti pārliecināties, ka viņiem ir pieejama jaunākā informācija, kas garantēs ērtu ceļojumu.