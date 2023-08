Turcijas aviokompānija ievieš lidojumu, kurā iekļauta sēdvietu zona ceļošanai bez bērniem

Turcijai piederoša aviokompānija "Corendon Airlines" paziņojusi, ka vienā no saviem maršrutiem ievieš lidojuma zonu, kas paredzēta pieaugušajiem. Tā saucamā "tikai pieaugušo" zona būs pieejama pasažieriem, kas vecāki par 16 gadiem, vēsta ārzemju mediji.

"Tikai pieaugušajiem" jeb "Only Adults" zona būs lidojumos no Amsterdamas uz Karības jūras salu Kiraso. Uzņēmums jauno pakalpojumu sāks piedāvāt jau šā gada novembrī.

No bērniem brīvā zona atradīsies lidmašīnas priekšpusē; tajā būs 93 sēdvietas, kas rezervētas ceļotājiem, kas vecāki par 16 gadiem. Īpašā zona tiks atdalīta no pārējās ar sienu un aizkariem. Lai iegādātos sēdvietu no bērniem brīvajā zonā, biļetes cena maksās papildus 45 eiro vienā virzienā. Pieejamas arī deviņas sēdvietas, kurās būs vairāk vietas kājām, un šāda vieta savukārt maksās papildus 100 eiro.

Aviokompānijas "Corendon Airlines" dibinātājs Atilajs Uslu sacīja, ka "bezbērnu zonas" mērķis ir "izmitināt ceļotājus, kuri lidojuma laikā vēlas papildu mieru", raksta "Euronews". Uslu saka, ka tas arī nozīmē, ka vecāki, kas ceļo ar bērniem, varēs mazāk uztraukties par citu pasažieru traucēšanu.

"Corendon Airlines" ir pirmā aviokompānija Eiropā, kas piedāvā tikai pieaugušajiem paredzētas zonas, taču dažiem starptautiskajiem uzņēmumiem šis pakalpojums jau ir. Piemēram, Malaizijas lidsabiedrībai "AirAsia X" tālo lidojumu maršrutos ir īpaša klusā zona, kas paredzēta pasažieriem no 12 gadu vecuma. Singapūras pārvadātājs "Scoot" 787 lidojumos piedāvā kajītes "ScootinSilence", kas arī pieejamas tikai ceļotājiem, kas vecāki par 12 gadiem.