Tūrisma nodokļi: valstis, kurās no 2023. gada par iebraukšanu būs jāmaksā

Šogad cilvēki atkal atsāka ceļot, kas ļoti palīdzējis tām valstīm, kuras Covid-19 pandēmijas laikā ierobežojumu dēļ zaudējušas visvairāk. Un tagad dažas no šīm vietām jau satrauc pavisam kas cits – ceļotāju pūļi un pārlieku aktīvs tūrisms.

Līdz ar to dažās valstīs 2022. gadā ieviests "tūrisma nodoklis", bet citās plāno to izdarīt nākamā gada laikā.

Taču daudzās vietās jau sen pastāv tūrisma nodokļi, un, ja esat ceļojis uz ārzemēm, droši vien ar to esat saskāries jau iepriekš. Iespējams, jūs to nepamanījāt, jo visbiežāk nodokļi tiek iekļauti lidojumu vai viesnīcu cenās. Starp citu, arī Rīga nākamgad ievieš tūrisma nodokli – vienu eiro par katru uzturēšanās nakti, bet ne vairāk kā desmit eiro, ja viesis galvaspilsētā uzturēsies ilgāk. Ieņēmumus no nodevas pilsēta izmantos, lai īstenotu projektus, kas atbalsta tūrismu vai tūrisma infrastruktūras attīstību un veicina Rīgas starptautisko atpazīstamību.

Par laimi, mums kā Latvijas iedzīvotājiem ar šo nodokli nebūs jāsaskaras, bet tas būs jāmaksā daudzviet citur. Un konkrēti šeit:

Turcija ievieš tūrisma nodokli 2023. gadā

Maksa attiecas uz visām privātajām viesnīcām, moteļiem, kūrortiem, pansijām, apartamentiem, viesu namiem un kempingiem. Nodokli iekasēs pašas viesnīcas, pieskaitot to pie cenas. Nodoklis stāsies spēkā ar 1. janvāri, un tā likme būs divi procenti.

Sākotnēji nodokli, ko Turcijas parlaments apstiprināja 2019. gadā, bija plānots ieviest ar 2020. gada aprīļa, taču koronavīrusa pandēmijas dēļ tas tika atlikts. Pēc Turcijas Kultūras un tūrisma ministrijas datiem, līdz 2022. gada beigām valsti apmeklēs 51,5 miljoni tūristu, kas radīs ienākumus 46 miljardu dolāru apmērā. Turcija paredz, ka 2023. gadā valsti apmeklēs 60 miljoni tūristu.