Tūroperators 'Join Up Baltic' izziņo 2023. gada vasaras ceļojumu galamērķus

Tūroperators "Join Up Baltic" 2023. gada vasaras sezonā piedāvā populārākos ceļojumu galamērķus: kūrortus Turcijā, Irakliju Krētas salā Grieķijā. Savukārt no Viļņas un Tallinas tūroperators piedāvā aizceļot uz Šarmelšeihu Ēģiptē arī vasaras mēnešos, sākot no maija, informē tūroperatora pārstāve Zane Leite.

"Ceļojumu galamērķus Latvijas tirgū piedāvājam, balstoties uz diviem faktoriem. Pirmkārt, mūsu ceļojumu klāstā ir tie galamērķi, kuri ir iecienītākie un pieprasītākie Latvijā. Otrkārt, tā kā "Join Up! Baltic" mērķis ir kļūt par vienu no vadošajiem tūroperatoriem Baltijas valstīs, mēs piedāvājam tos galamērķus, kuros mūsu uzņēmumam ir vislielākā pieredze un kur mums ir visspēcīgākie un labākie partneri: viesnīcas un vietējās tūrisma kompānijas," saka Sabina Saikovskaja, "Join Up Baltic" vadītāja.

Ceļojumi uz Irakliju Krētā, lielākajā Grieķijas salā, būs pieejami no 2023. gada maija ar tiešo lidojumu no Rīgas. Ceļojumi uz Turciju pieejami, sākot no 22. aprīļa, un tūroperators piedāvā doties uz tādiem kūrortiem kā Antālija, Alanja, Beleka, Kemera un Side. Ceļojumi uz Turciju, Hurgadu un Šarmelšeihu no Rīgas pieejami līdz maija beigām. Savukārt no Viļņas un Tallinas "Join Up Baltic" kā pirmais tūroperators piedāvās braucienus uz Šarmelšeihu arī vasaras mēnešos. Ja tiks novērots pieprasījums pēc šiem ceļojumiem arī Latvijā, tūroperators tos piedāvās arī no Rīgas.

"Laikapstākļi Ēģiptē vasaras laikā daudz neatšķiras no laikapstākļiem Turcijā, kas vasarā ir populārākais ceļojumu galamērķis Baltijas tirgū. Laiks tur ir karsts, taču sauss, līdz ar to baudāms arī vasaras mēnešos, un, kas būtiski – Ēģipte piedāvā lielisku atpūtu par labu cenu. Piedāvājam to novērtēt arī Baltijas ceļotājiem, un esam droši, ka Ēģipte kļūs par vienu no iecienītākajiem galamērķiem arī vasaras sezonā," saka Saikovskaja.