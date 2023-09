UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu papildina 27 objekti

2023. gada septembris atmiņā paliks daudziem, jo UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā tika iekļauta arī viena no skaistākajām pilsētām Latvijā – Kuldīga. Taču tā nebija vienīgā pilsēta, kas papildināja vērtīgo UNESCO sarakstu, šoreiz tika nosauktas 27 vietas no visas pasaules.

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, ko mēs pazīstam pēc abreviatūras UNESCO, 2023. gada septembrī izskatīja visu valstu iesniegumus, kurus saņēma laikā posmā no 2022. līdz 2023. gadam. Un jau Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā notikušajā sēdē tika lemts pasaules mantojuma sarakstu papildināt ar 27 vietām no visas pasaules, tostarp mūsu pašu Kuldīgu. No Eiropas pilsētām sarakstā tika iekļautas arī Erfurte (Vācija) un Žateca (Čehija).

Līdz ar to pasaules mantojuma sarakstā šobrīd kopumā ir iekļautas 1100 vietas no visas pasaules. Turklāt tās nav tikai senas pilsētas, tās ir arī celtnes, tradīcijas un dabas parki. Piemēram, šogad sarakstā tika iekļauts Gvatemalas nacionālais arheoloģiskais parks, Beila kalnu nacionālais parks Etiopijā, "Odzala-Kokoua" meža masīvs Kongo Demokrātiskajā Republikā, kā arī Pelē jeb Montpelē kalna vulkāns Karību jūras reģionā, vēsta "The Independent".

Nominācijas Pasaules mantojuma sarakstam izvirza pašas valstis, piedāvājot izcilākās kultūras un dabas mantojuma vērtības. Pēc iesnieguma saņemšanas, eksperti vērtē konkrētas vietas unikalitāti un nozīmi pasaules vēstures, kultūras un dabas aizsardzības kontekstā.

2023. gadā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu papildināja gan nozīmīgas vēsturiskas vietas, gan populāri tūrisma galamērķi, gan unikāli dabas objekti: