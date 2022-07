'Uzziedi Smiltenē!': ko piedzīvot Smiltenes pilsētas svētkos

Smiltenes pilsētas svētki šogad norisināsies no 15. līdz 17. jūlijam un koncentrēsies pilsētas zaļajā zonā – Vecajā parkā un Tepera ezera promenādē. Svētku devīze "Uzziedi Smiltenē!" – ir stāsts par satikšanos, kopīgu muzicēšanu, dejošanu, dziedāšanu, radīšanu un darīšanu. Pilsētas svētki ir laiks, kad bagātināt kultūrtelpu un uzziedēt kopā ar to! Par to, kas plānots Smiltenē, "Tūrisma Gidam" pastāstīja Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde

Svētki tiks ieskandināti 15. jūlija vakarā ar muzikālu programmu. Pulksten 19.30 Tepera ezera promenādē uz lielās skatuves norisināsies svētku atklāšana, bet uzreiz pēc tam pulksten 20 uz skatuves kāps Dailes teātra aktieru ansamblis "Ilga". No pulksten 21.30 koncertēs rokgrupa "Zodiac" un Jānis Lūsēns, taču pulksten 23 koncertu turpinās grupa "Gapoljeri". Par vakara balli lustīgās noskaņās no pulksten 1 līdz pulksten 3 parūpēsies DJ [Ex] da Bass.

Otrā pilsētas svētku diena – 16. jūlijs

Otrā pilsētas svētku diena tiks atklāta jau pulksten 7, kad cauri pilsētai brauks pūtēju orķestra sastāvs un notiks Smiltenes iedzīvotāju muzikāla modināšana. No pulksten 8 Baznīcas laukumā norisināsies svētku tirdziņš, taču no pulksten 9 TLMS "Smiltene" visiem interesentiem būs iespēja līdzdarboties un apgūt jaunas prasmes amatnieku meistarklasēs. No pulksten 10 ikviens aicināts atbalstīt mazos sportistus Smiltenes stadionā, kurā norisināsies bērnu futbola festivāls "Smiltenes futbolam –100!". Garšu medniekiem no pulksten 10 tiks piedāvāta iespēja apmeklēt Siera kluba svētkus, kas norisināsies Tepera ezera promenādē. Būs gan sieru dižtirgus, gan pavāru paraugdemonstrējumi, sieru degustācijas, sieru toršu parāde un citas aktivitātes, bet pulksten 13 Siera kluba svētkus noslēgs koncerts "Jānis Stībelis un draugi".

Vienlaikus stāvlaukumā pie Annes laivām no pulksten 10 līdz 13 būs skatāma Latvijas Republikas Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona ieroču, militārā transporta un ekipējuma izstāde. Turpat blakus no pulksten 11 līdz 13 būs ieradies Dabas un tehnoloģiju parka “Urda” autobuss, kurā varēs līdzdarboties meistarklasēs, eksperimentos un uzzināt vairāk par dabas saglabāšanu, ilgtspējību un zaļu dzīvesveidu.

Vecā parka Jaunā estrāde no pulksten 10 pulcēs plašu skaitu Smiltenes novada deju kolektīvu. Koncertā tiks pārstāvēti dažādi deju stili – līnijdejas, tautiskās dejas un laikmetīgā deja. Dejotāju starpā būs gan paši mazākie dejotāji, gan jauniešu un vidējā vecuma, gan arī senioru kolektīvi. Pulksten 14 deju koncertu noslēgs laikmetīgās dejas kompānija SIXTH ar dejas izrādi "Ceļos". Turpinot parkā aizsākto dejas atmosfēru, no pulksten 16 viesi aicināti apmeklēt Vidusezera dzīvās skulptūras “Mīti un realitāte", kas tiks papildinātas ar muzikāliem pārsteigumiem.

Svētku laikā būs padomāts arī par pašiem mazākajiem Smiltenes iedzīvotājiem un viesiem, piedāvājot iespēju no pulksten 11 apmeklēt piepūšamo atrakciju uz Tepera jeb "Ģimenes" saliņas. Uz salas plānotas arī Rīgas Cirka meistarklases divos cēlienos. Meistarklasēs būs iespēja mācīties žonglēšanas pamatus, rotaļāties ar burbuļiem, kā arī apgūt līdzsvaru un veiklību dažādās stafetēs. No pulksten 12 bērni ir aicināti apmeklēt rotaļu programmu “Diena kūst kā saldējums”, un vēlāk – no pulksten 15.30 muzikālo izrādi "Ku – kū! Eju meklēt!”.

Sporta cienītāji no pulksten 14 līdz 18 ir aicināti doties uz Tepera hokeja laukumu vērot, atbalstīt un līdzi just spēkavīru sacensību dalībniekiem pasākumā “Piena spēka kauss”. Taču, ja svētku laikā rodas vēlme izkustēties pašam, visas dienas garumā Tepera pludmalē būs iespēja doties uz "Annes laivām", lai izbrauktu ar SUP, laivu vai citu ūdens transportlīdzekli. Tāpat visas dienas garumā Smiltenes Tūrisma informācijas centrs svētku viesiem piedāvās iespēju izmēģināt savus spēkus un zināšanas orientēšanās maršrutā pilsētvidē.

Vakara muzikālo programmu veidos Latvijā zināmi un populāri mūziķi. Pulksten 20 uz skatuves kāps grupa "Franco Franco", pulksten 21.30 koncertēs grupa "Sudden Lights", taču pulksten 23 svētku kulminācija – gaidāmi īpašie viesi – grupa "The Sound Poets". Tūlīt pēc koncerta, apmēram pulksten 00.30 Tepera ezera promenādē norisināsies Rīgas Cirka UV šovs. Pulksten 1 svētku skatuvi ieskandinās "BŪŪ", taču pēc tam, no pulksten 2 līdz 4 gaidāma balle ar DJ ChrisVader & DJ Goodzh.

Trešā pilsētas svētku diena – 17. jūlijs

17. jūlijā norisināsies Kapu svētki: no pulksten 11 Smiltenes Pilsētas kapos, bet no pulksten 14 Smiltenes Meža kapos. Pilsētas svētku noslēgumā pulksten 15 tiek piedāvāta iespēja apmeklēt Jāņa Krūmiņa un Ingas Rukas – Lazdiņas koncertu Vecā parka Jaunajā estrādē.