Vabamu muzejs Tallinā šovasar 'runā' arī latviski

Vabamu okupācijas un brīvības muzejā, Tallinā, visa pastāvīgā ekspozīcija iztulkota latviešu valodā, un muzejs gaida ciemos viesus no Latvijas – ar bērniem, ģimenēm vai draugiem.

Tallinas vecpilsētā esošajā Vabamu muzejā var iepazīties ar Igaunijas vēsturi okupācijas un brīvības atgūšanas laikā. Šajā periodā latviešu un igauņu vēsturē ir daudz kopīga (izsūtīšana, bēgšana no kara, represijas, neatkarības atjaunošana utt.), tādēļ ikviens viesis no Latvijas ekspozīcijas laikā varēs savilkt daudzas paralēles.

Daudzi ir pieraduši, ka par neseno ar okupācijām saistīto vēsturi bieži runā drūmā noskaņā. Vabamu muzejā to nedara. Visu ekspozīciju veido cilvēku personiskie stāsti, kuros ietilpst viss – gan smagas, gan gaišas atmiņas. Ekspozīcija sniedz pārskatu par to, cik dažādi varēja izvērsties cilvēku likteņi atkarībā no viņu izglītības, tautības, ģimenes vēstures vai attiecībām ar tuviniekiem. Tā kā pastāvīgā ekspozīcija beidzas ar stāstu par kļūšanu brīviem, muzeja apmeklējums drīzāk atstāj gaišu, lai gan arī ļoti emocionālu pieredzi.

Vabamu vadītāja Keiu Telve stāsta: "Nav jābaidās, ka šī būs drūma un depresīva vieta, uz kuru skaistā vasaras dienā kopā ar ģimeni negribētos iet. Gluži pretēji – Vabamu muzeja ekspozīciju veido no dažādiem likteņiem savīts ceļš līdz brīvībai, kurā, neraugoties uz okupācijas gadu smagumu, ir arī daudz gaišu atmiņu."

Vabamu ir moderns muzejs, kurā izmanto daudz mūsdienīgu tehnoloģiju. Ja esi pieradis pie plakātiem, kas piestiprināti pie sienas un kuros ir daudz teksta, tādi te nebūs redzami. Muzeja apmeklējumu latviešu valodā vada e-gids ar populārā aktiera Riharda Lepera balsi, kas pie katra eksponāta izstāsta tā stāstu. Netrūkst arī virtuālās realitātes risinājumu un ierakstu, kas visu ekspozīciju padara dzīvu un emocionālu.

Muzejā Vabamu ir gaidīti arī bērni. Ģimenēm ir izveidots atsevišķs e-gids, kas par neseno vēsturi stāsta selektīvi, bērnam piemērotā veidā. Vabamu ir vērts apmeklēt, jo muzejā tiek stāstīti visu trīs Baltijas valstu brīvības atgūšanas stāsti. Kā arī Vabamu ir vienīgais muzejs ārpus Latvijas, kurā ar visu ekspozīciju var iepazīties astoņās valodās, tostarp arī latviešu. Vairāk informācijas meklē mājaslapa: www.vabamu.ee.

