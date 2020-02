Vai atcelt ceļojumu? Kas jāzina par došanos uz koronavīrusa skarto Itāliju

Šobrīd viena no aktuālākajām tēmām medijos ir situācija koronavīrusa skartajā Itālijā, kas ir viens no iecienītākajiem tūristu galamērķiem visu cauru gadu. Mēģinot vīrusu ierobežot, dažādās Itālijas pilsētās noteikta karantīna, slēgtas sabiedriskās iestādes un atcelti vai atlikti pasākumi. Esošā situācija jau vietējos iedzīvotājos raisījusi nelielu paniku, taču ko darīt, ja tieši šobrīd esi devies atpūtā uz Itāliju vai drīzumā plānojams brauciens uz turieni?

Saistībā ar to, ka Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia un Emiglia Romagna reģionos konstatētajiem koronavīrusa inficēšanās gadījumiem vīrusa skartajos rajonos ir noteikti ierobežojoši pasākumi, Ārlietu ministrija aicina izvērtēt ceļojuma nepieciešamību uz Lombardia un Veneto reģioniem, kā arī ievērot vispārējos profilakses pasākumus un sekot līdzi vietējo iestāžu norādījumiem ceļojot pārējā Itālijas teritorijā, teikts Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta mājaslapā.

Arī Slimību kontroles un profilakses centrs (SPKC) aicina – braucot uz COVID-19 skartajām teritorijām, stingri ievērot šādus piesardzības pasākumus:

Bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;

Ievērot distanci vismaz 2 metri no cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

Klepojot un šķaudot, izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas;

Sekot vietējo varas iestāžu norādījumiem.

Savukārt tos ceļotājus, kuri atgriežas Latvijā no COVID-19 skartajām teritorijām, SPKC aicina turpmākās 14 dienas sekot savam veselības stāvoklim, un ja parādās kādi no elpceļu infekcijas simptomiem (paaugstinātā ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c.), nekavējoties zvanīt 113 un informēt par simptomiem un ceļojumu.

Tomēr jautājums – kādi piesardzības pasākumi jāievēro, atrodoties vai vēl tikai plānojot doties uz Itāliju, nav vienīgais, uz kuru, ļoti iespējams, daudzi meklē atbildi. Runājot par piesardzības pasākumiem, kādus nosaka valstis, šobrīd izskan dažādas spekulācijas par iespējamu lidojumu atcelšanu. Lidsabiedrības "airBaltic" korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede skaidro, ka "airBaltic" turpina izpildīt regulāros lidojumus no Rīgas uz Itālijas pilsētām Milānu, Romu un Veronu un pašlaik atcelt tos neplāno. Tāpat lidsabiedrība aktīvi seko atbildīgo iestāžu izdotajām rekomendācijām un pielāgo savas ikdienas darbības atbilstoši tām. Uzņēmuma gaisa kuģa salona apkalpes locekļi ir informēti par rīcību aizdomu gadījumā, kā arī tās lidmašīnas ir aprīkotas ar nepieciešamo preventīvo aprīkojumu. Savukārt pasažierus aicina sekot līdzi atbildīgo veselības iestāžu rekomendācijām, un vienlaikus pieturēties pie regulāras roku mazgāšanas.

Sazinājāmies arī ar tūristisko ceļojumu aģentūru ''Aza tours'' un vaicājām, vai uzņēmums, ņemot vērā Itālijā esošo situāciju, neplāno veikt izmaiņas turp drīzumā plānotajos ceļojumos. Aģentūra skaidro, ka februārī Itālija nav no pieprasītākajiem galamērķiem, taču arī nevienu no tuvākajā laikā turp plānotajiem ceļojumiem nav iecerējuši atcelt.

Savukārt tūroperatora ''Novatours'' vadītājs Leonīds Močeņovs stāsta: ''"Novatours" pakalpojumu klāstā ir slēpošanas ceļojumi uz Ziemeļitāliju. Mēs organizējam lidojumus uz Bergamo lidostu, no kuras ceļotāji tālāk tiek transportēti uz Bergamo ziemeļiem. Slēpošanas kūrorti atrodas vairāk nekā 200 kilometru attālumā no karantīnas zonas. Esam pastāvīgā saziņā ar saviem partneriem Itālijā, kas mūs informē, ka šobrīd aktivitātes slēpošanas reģionos noris kā ierasts. Arī Ārlietu ministrija šobrīd nav izteikusi ieteikumu atcelt plānotos braucienus uz šo valsti. Mēs nepārtraukti sekojam līdzi Ārlietu ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra aktualitātēm, kā arī informācijai, ko sniedz mūsu sadarbības partneri Itālijā. Ja tiks saņemti jebkādi brīdinājumi tam, ka braucieni uz Itāliju nav droši, mēs noteikti tos ņemsim vērā un rīkosimies atbilstoši situācijai. Esam saņēmuši dažu klientu jautājumus par ceļojumu drošību un iespēju mainīt ceļojumu. Mēs saprotam bažas, bet arī uzticamies kompetentām iestādēm. Šobrīd plānotos ceļojumus atcelt nav plānots, spēkā arvien paliek ierastie ceļojumu atcelšanas vai mainīšanas noteikumi.''

Tomēr par tālāko Latvijas rīcību saistībā ar koronavīrusa izplatību Eiropā un iespējamiem nepieciešamajiem pasākumiem turpmākai rīcībai lems Krīzes padomes sēdē 25. februārī pulksten 16.