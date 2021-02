Vai atpūta dabā mums visur pienākas bez maksas? Atbild jomas speciālisti

"Pieprasījums ir liels. Noraksturojot kopējo tendenci – pandēmijas laikā šī ārkārtas situācija ir radījusi vēl lielāku pieprasījumu pēc dabas objektiem. Dažās vietās tas ir palielinājies par kādiem 10 līdz 15 procentiem, ja tās ir attālas vietas, kuras īpaši nav bijušas populāras arī iepriekš, bet ir vietas, kur pieprasījums ir pieaudzis 10 un vairāk reižu. Ja mēs runājam tādos absolūtos skaitļos – tie nekad Latvijā īpaši nav minēti, jo mums nav bijusi tā tradīcija ar kārtīgu dabas vietu uzraudzību kopumā, bet esam to iesākuši pagājušā gada nogalē (Vidzemes augstskola sadarbībā ar DAP) – tad varētu teikt, ka mēs runājam par vismaz 15 miljoniem apmeklējumu dabā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un dabas pieminekļu vietās gada laikā," pauž Klepers.

Lai arī iepazīt Latvijas dabu un būt svaigā gaisā ir vērtīgi, lielajai apmeklētāju plūsmai ir arī savi mīnusi, piemēram, dabas postīšana un atkritumi. Lai šīs skaistās vietas uzturētu kārtībā, apsaimniekotāji (DAP, AS "Latvijas valsts meži" (LVM), pašvaldība vai privātīpašnieki) daudz iegulda to attīstībā un uzkopšanā. Jānodrošina gan pienācīga infrastruktūra, lai novērstu antropogēno slodzi, gan jāizved atkritumi, kā arī, piemēram, jāparūpējas par labierīcībām. Šīs un arī citas vienības konkrētajam apsaimniekotājam sastāda ļoti lielas izmaksas, līdz ar to rodas jautājums – vai atpūta labiekārtotā dabā mums visur pienākas bez maksas?

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Vidzemes reģionālās administrācijas direktors Rolands Auziņš izceļ, ka DAP apsaimnieko vairākus simtus kilometru taku un citus objektus. "Jautājums – kāpēc mēs vispār veidojam takas? Manuprāt, šī taka ir tāpēc, lai organizētu antropogēno slodzi. Jo tā slodze ir, bet mums viņa ir jāvada tur, kur viņa var būt un viņai nav jāiet tur, kur viņai nevajag būt. Tāpēc arī takas tiek veidotas. Šo taku veidošanā daudzu gadu garumā esam piesaistījuši gan budžetu, gan projektu naudas un kopumā tas ir mērāms diezgan daudzos miljonos eiro. Jāsaprot tas, ka takas nav tikai iemītas makšķernieku taciņas, takas – tās ir būves ar nepieciešamo dokumentāciju, būvuzraudzību, būvatļaujām u.tml. Kad runājam par takām, tad saprotam, ka tās ir kāpnes, laipas, tiltiņi, pašas takas un arī labiekārtojums, kas nāk līdzi – galdi, soli, ugunskuru vietas, atkritumu urnas, tualetes, stendi, norādes zīmes. Kopumā tāpēc arī tās takas veidojas tik dārgas," tā Auziņš, piebilstot, ka viens ir to visu uzbūvēt, bet otrs – vēl uzturēt.

Kā skaidro DAP pārstāvis – līdz šim DAP ar kaut kādu cilvēku skaitu rēķinājušies un varējuši daudz maz veiksmīgi tikt galā, tomēr pērnais gads ieviesis savas korekcijas – cilvēku plūsma krasi pieaugusi, kam, protams, ir liela ietekme uz infrastruktūru. Kas vēl būtiski – līdz ar cilvēku pieplūdumu, audzis arī vandālisms, kas atkal prasa finansiālus ieguldījumus situācijas novēršanai, ko nevar ieguldīt citu jaunumu piedāvāšanai.