Valmierā norisināsies Latvijas apceļotāju stāstu vakari brīvā dabā

Šovasar Valmieras tūrisma informācijas centrs mudina baudīt silto vasaru ārpus telpām, aicinot uz brīvdabas stāstu vakariem, kuros sabiedrībā labi pazīstami ceļošanas entuziasti dalīsies iedvesmojošā pieredzē par Latvijas apceļošanu.

Pirmais stāstu vakars norisināsies 18. jūnijā pulksten 20 Valmieras muzeja iekšpagalmā pie lielā ozola. Savā bagātajā pieredzē un stāstos dalīsies pasaules apceļotāja Zane Eniņa, kura kāju spērusi uz visiem septiņiem pasaules kontinentiem un paviesojusies aptuveni 75 valstīs. Tomēr, ja viņai kāds uzdod jautājumu, kur viņa vēlas atgriezties atkal un atkal un dzīvot, viņa bez šaubīšanās atbild – Latvijā.

"Man Latvija vienmēr bijusi mīļa, bet to ieraudzīt no jauna un novērtēt man ļāvusi tieši ilgā prombūtne un skats no malas. Mūsu ogām, sēnēm, ārstniecības augiem, purviem, pļavām un mežiem piemīt veselīgs dabiskums un nemitīga mainība. Mūsu cilvēki prot darbu un saprot dabu. Es domāju, ka mūsu saglabātā saikne ar dabu ir pats vērtīgākais, kas mums ir," uzskata Zane Eniņa.

Zane apceļo Latviju jau kopš bērnības gan ar auto, velosipēdu un kājām, gan arī ar slēpēm vai laivu. Izstaigāti purvi un meži – ar uz bez takām. Satikti un iepazīti īpaši cilvēki. Kurzemes piekrastē meklēti dzintari, zvejotas butes un ķerti foto kadri ar laivās sakāpušu mežu. Latgales pārgājienā satikta Veronika, kura speciāli braukusi atslēgt baznīcu, Anita, kuras pirts rituāls atdzīvinājis pēc garās iešanas, un suns, kuram garšo mellenes. Vidzemes vidienē iepazīts Jānis, kurš prot no koka uzburt vannas, mucas un mājas kokos, un Jānis, kurš prot saremontēt mašīnas un cilvēkus. Un tā varētu turpināt ilgi.

Stāstu vakarā Zane dalīsies pārdomās par to, kāpēc Latvija ir īpaša vieta un kāpēc to vieglāk ieraudzīt no malas, kā arī par Latvijas ceļos piedzīvoto, pārdzīvoto un satikto. Iedvesmosieties arī jaunām Latvijas apceļošanas idejām.

Dalība ceļotāju stāstu vakarā ir bezmaksas. Lai ievērotu drošību un sociālās distancēšanās noteikumus, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, jo apmeklētāju skaits ir ierobežots. Pieteikties dalībai ceļotāju stāstu vakarā iespējams, rakstot uz tic@valmiera.lv vai zvanot pa tālruni 26332213.

Omulīgākai vakara baudīšanai Valmieras TIC aicina ņemt līdzi savu sēžamspilvenu, pledu, siltu tēju vai kafiju. Nākamais stāstu vakars notiks 2020. gada 23. jūlijā.