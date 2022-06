Vasaras sezonā Liepājas muzejs būs atvērts katru dienu

No 1. jūnija, līdz 31. augustam Liepājas muzejs atvērts apmeklētājiem katru dienu no pulksten 10 līdz 18, informē muzeja pārstāve Rasa Zālīte. Vasaras sezonā mainīsies darbalaiks arī Liepājas 17.–19. gadsimta interjera muzejā "Hoijeres kundzes viesu nams" Kungu ielā 24 – filiāle būs atvērta no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 18.

Šobrīd līdztekus pastāvīgajām ekspozīcijām Liepājas muzeja lielajā izstāžu zālē līdz jūnija vidum apskatāma franču izcelsmes domātāja, kibernētiķa, nākotnes pētnieka, pasniedzēja un mākslinieka Bernāra Sordē (Bernard Sordet, 1942-2021) personālizstāde "Skats šodienā".

Savukārt no jūnija sākuma līdz jūlija beigām Liepājas muzejs aicina iepazīties ar divām jaunām izstādēm – anfilādē būs skatāma izcilā gleznotāja un scenogrāfa Ēvalda Dajevska (1914–1990) darbu izstāde "Dajevskis Amerikā", bet mazajā izstāžu zālē – mākslinieka Mārtiņa Krūmiņa personālizstāde "Parāde".