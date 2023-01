Vēju zvani, apgrieztā māja: jaunumi Latvijā, ar kuriem iepazīties 'Balttour 2023'

Apgrieztā māja, glempings ar kupola teltīm pasakainā bērzu birzī, restorāns ar atmiņā paliekošu interjeru, jauns muzejs cietoksnī, 9000 kvadrātmetru plašs veloparks, iespējams, Latvijā lielākais sfēriskais kupols – tie ir tikai daži no Latvijas tūrisma jaunumiem, ar kuriem 3.–5. februārī varēs iepazīties tūrisma izstādē "Balttour 2023" Ķīpsalā, informē starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Apgrieztā māja Smārdē

Kad rodas jautājums, ko jaunu darīt Tukuma pusē, ko teiktu par iespēju apgriezt savu pasauli kājām gaisā? Jaunajā tūrisma objektā Smārdē ikviens varēs izaicināt savu vestibulāro aparātu, jo Apgrieztā māja ir ne tikai uzbūvēta otrādi, bet arī novietota septiņu grādu leņķa slīpumā pa diagonāli. Ieraugi kurpes, galdu un pat dīvānu virs savas galvas!

Foto: Publiciātes foto

Rotko centram jubileja

Mākslas un kultūras pazinējiem jāparedz mazais atvaļinājums no 21. līdz 28. aprīlim, jo tieši tad notiks Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 10 gadu jubilejas svinības ar bagātīgu programmu – dažādiem koncertiem un performancēm, mākslas izstāžu un vides objektu atklāšanām, kā arī jaunu ekspozīciju, kurā varēs redzēt Latvijā līdz šim neizstādītus Marka Rotko oriģināldarbus. Pie viena noteikti jāpaviesojas arī turpat blakus pērn atklātajā sengaidītajā kultūras un mākslas telpā, par kuru vairāk izstādē pastāstīs paši Rotko centra pārstāvji.

Foto: Publicitātes foto

Karostas jaunums – redāns

Ceļotājiem teju obligāta pieturvieta Liepājā ir Karostas cietums, kas blakus esošajā redānā atklājis Karostas un Neatkarības kara muzeju.

Redāns ir daļa no 19. gadsimta beigās būvētā cara laika cietokšņa. Tagad redānā apskatāmas vairākas ekspozīcijas, no kurām viena stāsta par Karostas rašanos, būvniecību un vēsturi. Muzejā ir īpaši tam veidots izgaismots trīsdimensiju objekts – Liepājas karte ar izceltu Karostu, svarīgāko celtņu un nocietinājumu maketiem. Turklāt redānā tiek organizētas arī dažāda veida aktivitātes. Viena no tām ir spēle grupām "Noslēpumu sala Redans"– jautrs pasākums ar lugas iestudēšanu, orientēšanos, atjautības un veiklības uzdevumiem. Karostas stendā ikvienu sagaidīs Brīvības cīnītājs un līdz zobiem bruņots Bermontietis.

Foto: Publicitātes foto

Glempings un unikāls restorāns Bauskas pusē

Pavisam noteikti katram būs kāda jauna pērle, ko izstādē atklāt Bauskas pusē! Nupat izveidotais Zvirgzdes orientēšanās poligons ar četriem maršrutiem, jaunā kultūrtelpa "Mežotnes baznīca" vai nesen atvērtais viesu nams "Semo Guest house". Un tas nav viss! Šī gada vasarā Brunavas pusē darbu uzsāks glempings "Mazie Mežgaļi", kur pasakainā bērzu birzī kupola teltīs ar panorāmas skatu varēs vērot zvaigznes.

Foto: Publcitātes foto

Savukārt tie, kuri vēlas ļauties gastronomiskām baudām īpaši izmeklētā vietā, noteikti nepaliks vienaldzīgi pret restorānu "Mežs Kungs", kurš savu atvēršanu piedzīvos pavisam drīz.

Multifunkcionāls veloparks Aizkraukles novadā

Viens no jaunumiem, ar kuru lepojas arī Aizkraukles jaunieši, noteikti ir pagājušā gada nogalē atklātais 9000 kvadrātmetru plašais multifunkcionālais veloparks, kurā var vizināties ar visu, kas ripo. Objekts vizuāli veidots kā Daugavas gultne, un pie trases ir norāde, ka Daugavas dziļākā vieta ir 47 metri, bet velotrases augstākā virsotne simboliski attēlo augstāko Daugavas punktu – Sirds jeb Mīlestības salu.

Efektīgu papildinājumu piedzīvojis kempings pie Daugavas "Ceriņi" – tur "nolaidies" sfēriskais kupols, kurā tiek rīkoti dažādi muzikāli un izklaidējoši pasākumi. Un vēl – Likteņdārzā atklāts Saieta nams, bet Mazzalves pagastā atvērta vēstures istaba. Aizkraukles novada pašvaldības tūrisma nodaļa izstādē ar prieku dalīsies ar citiem jaunumiem.

Foto: Publicitātes foto

"Exit Rīga" aicina uz Pierīgu

Arī Pierīgas apceļotājus gaida vairāki jaunumi – atvērtas jaunas aktīvās atpūtas vietas, pieejami vēl nebijuši maršruti, labiekārtota tūrisma infrastruktūra un tapušas mājīgas naktsmītnes un ēdināšanas vietas. Piemēram, Mārupes novadā pērn darbību uzsākusi Tūrisma informācijas un amatu māja, bet netālu no Starptautiskās lidostas "Rīga" durvis apmeklētājiem vērusi jaunā viesnīca "Hampton by Hilton Riga Airport".

Salaspils novada Doles salā atpūtniekus priecē koka atpūtas mājiņu komplekss "Doles skati", kas piedāvā mierīgu, omulīgu un komfortablu atpūtu ar nakšņošanu. Savukārt starp Ādažiem un Carnikavu dabas mīļotājus priecēs Zvaniņu ceļš, ko veidojuši divi dabas entuziasti. Par šiem un vēl citiem jaunumiem plašāk uzzini, apmeklējot "Exit Rīga" stendu.

Foto: Publicitātes foto

Vēl izstādē "Balttour 2023" varēs uzzināt vairāk par pasaulē lielāko vēja zvanu ansambli – vides objektu "Gaiss" Balvu pilsētas parkā, Līvānu Stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcu, Dvietes palieni, kur mājo savvaļas zirgi un dzērves.

Darbalaiks:

3. februārī no pulksten 10 līdz 13 (Profesionāļu laiks);

3. februārī no pulksten 13 līdz 18;

4. februārī no pulksten 13 līdz 18;

5. februārī no pulksten 13 līdz 17.



Biļešu cenas (var iegādāties arī internetā, klikšķinot šeit):