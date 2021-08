Venēcija ieviesīs ieejas maksu tūristiem; apmeklējums būs jārezervē iepriekš

Ceļojot uz Itāliju, piestāt Venēcijā daudziem tūristiem ir svēta lieta. Ņemot vērā, ka tās šarma baudītāju laika gaitā kļuvis patiesi daudz, turpmāk par ieeju pilsētā būs jāmaksā nodeva, raksta "CNBC". Vēstīts, ka ieejas maksas apmēri variēs atkarībā no sezonas un būs no trim līdz 10 eiro.

Itāļu izdevums "La Stampa" ziņoja, ka tūrisma kontrolēšanas nolūkos pilsētā plānoti vairāki ierobežojumi, tostarp nepieciešamība iepriekš pieteikt savu ciemošanos Venēcijā, kā arī samaksāt ieejas maksu. Tāpat pilsētas viesu plūsma turpmāk tikšot regulēta ar turniketu palīdzību. Jaunos kontroles pasākumus plānots ieviest no 2022. gada vasaras sezonas.

Plānots, ka ieejas maksa atkarībā no sezonas būs robežās no trīs līdz 10 eiro (no 3.52 līdz 11.73 ASV dolāriem). Iepriekš minētie noteikumi gan netiks attiecināmi uz rezidentiem un viņu radiniekiem, bērniem, kas jaunāki par sešu gadu vecumu, kā arī tūristiem, kas nakšņo vietējās viesnīcās.

Augstāk minēto pasākumu kopumu tūrisma ierobežošanai Venēcijā plānoja ieviest jau 2019. gadā. Daļēji Covid-19 pandēmijas dēļ toreiz šis projekts tika apturēts. Ja pirms pandēmijas pilsētu apmeklēja līdz pat 80 tūkstošiem tūristu dienā, šajā laikā tūristu masu plūsma pilsētā apsīka. Taču tam bija arī pozitīvas sekas – pilsētas kanālos pirmo reizi daudzu gadu laikā ūdens kļuva ārkārtīgi dzidrs un tajā bija pat novērojamas zivis. Vairāk lasi šeit.