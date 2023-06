Video: Kā fēnikss no pelniem šobrīd ceļas Strazdes audējas

Uguns nopostīja Strazdes aužammāju, sāpēm pāri tikt ļauj tieši kopējais darbs. Tāpēc šobrīd, kā atzīst pašas audējas, viņas auž kā badā būtu bijušas. Un Strazdes muižas parkā tapis jauns vides objekts – labirints, kas izveidots no 65 metru gariem grīdas celiņiem. Jo tieši tikpat gadu ir arī pašam audēju kolektīvam.

Senās ēkas jumts joprojām liecina par pagājušā gada nogales ugunsnelaimi Strazdes pagastā. Visas aužammājas stelles tika izglābtas, taču tajās bija savilkti metriem diegu, lai gatavotos audēju tik ļoti gaidītajai izstādei Dziesmu un deju svētkos. "Stelles tajā brīdī, kad jaucām laukā, nevilka visu ārā vai negrieza nost. Ļoti kompakti mūsu Dzintra toreiz to visu salika. Un visu mēs operatīvi aiznesām uz Zaļo zāli. Tāpēc nebija jāpārvelk pa jaunam, bija visi diegi jau iekšā. Tikai jāsameklē lupatiņas un diegi un jāstrādā," saka Inga Dombrovska, Strazdes audēja.

Tā radās ideja nokvēpušajiem un salijušajiem diegiem dot jaunu elpu, tos pārvērst košos grīdas celiņos, lai Strazdes muižas parkā izveidotu jaunu vides objektu. Katrai audējai bija jānoauž seši metri 80 centimetru platumā. Dombrovska, Strazdes audēja: "No sākuma bija doma par apli vai spirāles veidu. Un tad, kad sapratām, ka tehniski to nevaram izdarīt, jo tas neizveido to apli, vajadzēja domāt citādāk. Tapa mūsu vadītājas zīmējums ar saulīti. Tāda pati saule, kā mums ir karogā, tādu mēģinājām iedzīvināt labirintā."

Pēc deguma darbs vairs nesmaržo. Kā saka audējas – ir zāļu, lietus un vēja smarža. Pirmo laikapstākļu pārbaudi labirints jau izturējis. Austie grīdas celiņi ir izturīgi, taču audējas plāno tos visos gadalaikos ārā neatstāt. Strazdes audēju kolektīva vadītāja Ginta Kaminska: "Gara acīm redzu, ja ir sniegs, kā ir apsniguši tie stabiņi ar cepurītēm. Arī savs skaistums! Bet mēs varbūt tos sadalīsim pa frakcijām, pa gabaliņiem, un mums ir viesnīciņa augšā – varbūt tur būs grīdas deķīši."

Labirintam ir četras ieejas – kā četras debespuses. Tas gan nav labirints, kurā jāmeklē izeja, bet meditatīvs process. Kaminska: "Man ir sajūta tāda, ka, ejot pa šo labirintu, var pārdomāt visu savu dzīvi. Jo, es domāju, tāda atsaucība, kāda no audējām bija, lai to izveidotu! Daudziem liekas, kādēļ tas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs kopā radīt. Kopā!"

Savu dāvanu muižas parkam audējas atklāja tieši astronomiskā vasaras saulgriežu brīdī. Un ticējums liecinot, ja labirintu iziet reizē ar audējām, tad katram pielīp viņu radošums, spēks un varēšana.