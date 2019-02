Video: Ko ceļotājiem šogad piedāvā izstāde 'Balttour'

Jau 26. reizi Ķīpsalā norisinās izstāde "Balttour 2019", vienuviet pulcējot tūroperatorus, tūrisma aģentūras un citi nozares uzņēmumus, kuri piedāvā dažādus jaunumus, saistošus piedāvājumus un aktīvās atpūtas galamērķus no visas pasaules.

No 1. līdz 3. februārim Ķīpsalā apmeklētāji var iepazīt jaunus maršrutus un ceļojumu galamērķus, kā arī atklāt no jauna Latvijas reģionus un baudīt to viesmīlību.

"Balttour" hallē "Atklāj pasauli!" ikviens var uzzināt par jaunākajiem tūrisma objektiem dažādās pasaules valstīs, izveidot savus maršrutus un gūt vērtīgus padomus veiksmīgākai ceļošanai. Dažas valstis informācijas stendos pārsteidz ar krāšņiem tērpiem, īpašiem priekšnesumiem vai interesantām instalācijām, savukārt citas – ar klasiskiem gardumiem. Savus piedāvājumus prezentē Latvijā lielākie tūrisma operatori un aģentūras – "Tez Tour", "Novatours", "Kidy Tour", "Alida Tūrs", "Begonija", "Mouzenidis Travel" un citi, kā arī jaunpienācēji Latvijas tirgū "TUI" un "Itaka".

Savukārt hallē "Apceļo Latviju!" par tūrisma piedāvājumiem informē visu Latvijas reģionu pārstāvji. Ceļotgribētāji var uzzināt ne tikai par jau esošajiem tūrisma objektiem reģionā, bet arī par jaunākajām pastaigu takām, skatu torņiem, muzejiem, aktīvās atpūtas iespējām, viesnīcām un viesu namiem, pilīm, muižām un daudz ko citu. Arī šeit netrūkst dažādi interesanti un uzmanību piesaistoši elementi – dinozauri, bānītis, tradicionālos tērptos ģērbti ļaudis, kā arī tur ir iespēja pat pašam pagatavot kādu našķi. Katrs apmeklētājs var iepazīt Kurzemi, Zemgali, Latgali un Vidzemi no jauna. Turklāt tradicionālajā "Balttour 2019" mājražotāju gadatirgū var nogaršot un iegādāties dažādu reģionu tradicionālos ēdienus un dzērienus.



"Balttuor" rīko Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) un norisi nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1. Vairāk informācijas šeit.

Tūrisma izstādes "Balttour 2019" atklāšanas laikā tika apbalvoti arī "Gada cilvēks tūrismā" laureāti jeb tie, kuri par nozīmīgu ieguldījumu un veiksmīgu darbību novērtēti septiņās dažādās kategorijās.

"Gada cilvēks tūrismā 2018" laureātus noteica speciāla žūrija deviņu cilvēku sastāvā, ko veidoja tūrisma biznesa eksperti, tūrisma asociāciju vadītāji, iepriekšējo gadu laureāti, valsts tūrisma un "BalticTravelnews.com" pārstāvji."Gada cilvēks tūrismā 2018" laureātu noteikšanai tika piemēroti divi svarīgākie kritēriji, proti, sabiedriskā aktivitāte par labu tūrisma nozarei vai arī inovatīva ideja, kura pozitīvi ietekmē Latvijas tūrisma industriju, kā arī profesionālis savā darba vietā.

"Gada cilvēks tūrismā 2018" laureāti:

"Gada cilvēks tūrismā 2018" – Inese Šīrava, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departaments (LIAA);

"Uzņēmējs vai vadītājs naktsmītņu biznesā 2018" – Valdis Vanadziņš, "AccorHotels Rīga";

"Uzņēmējs tūrisma aģentūru un tūroperatoru biznesā 2018" – Vladislavs Korjagins, "Baltic Travel Group";

"Tūrisma informācijas centra vadītājs 2018" – Inta Šoriņa, Liepājas tūrisma informācijas birojs;

"Tūrisma žurnālists 2018" – Rodions Šehovcovs, "Riga This Week";

"Restorāna vadītājs 2018" – Viktors Ravdive, "Resto-Rātors";

Balva "Par ievērojamu ieguldījumu tūrisma attīstībā" – Aivars Kalniņš, Pirmais LVRA (Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas) prezidents, pasniedzējs.

Balva "Gada cilvēks tūrismā 2018", kuru dibināja "BalticTravelnews.com" vadītājs Aivars Mackevičs, tiek pasniegta jau 16. reizi un kopš 2003. gada tā ir ieguvusi nozīmīgu statusu Latvijas tūrisma nozarē un Latvijas tautsaimniecībā.