Viena par otru skaistāka – iespaidīgākās pludmales Eiropā

Ir vairākas pludmales, kas tiek dēvētas par pasaulē skaistākajām, bet ir dažas, kas šādos sarakstos parādās atkal un atkal. Apskatīsim, kuras piecas pludmales Eiropā ne vienu reizi vien redzamas skaistāko topā.

Zelta raga pludmale, Horvātija

Zelta raga pludmale Horvātijā savu nosaukumu ieguvusi formas dēļ – tā ir no zeltainiem oļiem veidota pussala, kas stiepjas apmēram 457 metru garumā jūrā un to no abām pusēm ieskauj kristāldzidrs ūdens. Līdz 20. gadsimta 50. gadiem teritorija, kas tagad klāta ar priedēm, bija vīna dārzs, un tikai 1950. gadā, kad Horvātijas valdība pārņēma zemi, tur tika iestādīti koki, lai veidotu dabīgu ēnu. Zelta raga pludmale ir tik unikāla, ka Horvātijas valdība to aizsargā kā ģeomorfoloģisko pieminekli un tai piešķirts "Zilais karogs".