Vienmēr ir, kur iet! Sigulda aicina izbaudīt jaunizveidotā novada maršrutus

Baltās kupenas un sniegputenis nepārprotami vēsta – ziema beidzot ir klāt! Un, lai arī tas nozīmē, ka klāt ir arī aukstums, kura dēļ labprātāk paliekam mājās, ir vērts no skapja izvilkt biezāku apģērbu un doties dabā. Kāpēc? Kad nomesto zelta lapu kroni nomaina baltas cepurītes, skatam paveras sniegots horizonts, un ierastais maršruts pārsteidz ar jauniem dabas akcentiem. Arī Sigulda ar kampaņu "Vienmēr ir, kur iet" aicina iedzīvotājus un viesus iepazīt jaunizveidotā novada pastaigu takas, tūrisma objektus un izbaudīt dabasskatu krāšņumu.

Siguldas attīstības aģentūras direktore Dace Preisa stāsta: "Dažkārt, ejot pa jau zināmu maršrutu, ieraugām jaunas nianses un detaļas. Ar dabu ir tāpat – katrs gadalaiks tai piešķir savas nianses, jaunus apvāršņus. Pateicoties novadu apvienošanai, Siguldas novada apvāršņi ir kļuvuši vēl plašāki un bagātāki ar takām, maršrutiem un objektiem. Tas paver mums un mūsu viesiem iespējas vienmēr kaut ko atrast sev, izvēlēties piemērotāko galamērķi, taku vai maršrutu. Iet var pa ceļiem, mežiem, takām vai pilsētu, bet vienmēr ir, kur iet!"

Vairāk nekā 30 maršruti, kilometriem garas takas un simtiem pakāpienu trepes ir tikai daļa no brīvdabas atpūtas iespējām Siguldas novadā. Kad nobirusi pēdējā rudens lapa, patiesās nokrāsās paveras iespaidīgais Raganu katls vai Vikmestes pilskalns. Pastaigā var doties Mālpils "Sauleskalnā", atklāt vēsturisko ēku šarmu Lēdurgas centrā, piedzīvot Vējupītes gravas pakāpienus vai sarkanīgos smilšakmens atsegumus.

Daudzie novada maršruti atšķiras ar savu garumu un ved gan pa asfaltētiem ceļiem, gan mežu, gan dabas takām. Iepazīt apvāršņus, izstaigāt neapgūtas meža takas, izbaudīt nesteidzīgu pilsētas vai īso pārgājienu maršrutus var katrs no mums. Dodies pārgājienos ar ģimeni, kur taku ceļā izveidoti skatu laukumi ar soliņiem upes līkloču ainavas vērošanai, vai klusumā smelies iedvesmu no Ķeizarskata plašā horizonta. Pakāpienu un stāvo trepju cienītāji nepaliks vienaldzīgi pret maršrutu "Aizrauj elpu", kas ved no Siguldas pils kvartāla tuvāk dabai. Bet garāku pastaigu piekritēji novērtēs 30 kilometrus garo Sigulda–Murjāņi maršrutu.

Jaunais Siguldas novads priecē ar jauniem galamērķiem un neapgūtiem maršrutiem, piemēram, Inčukalna Velnalu garās distances maršruta "Mežtaka" posmā, Kubeseles dabas taku ar Saulstaru iezi, Lēdurgas vēsturisko centru un dendroparku pastaigu maršrutā "Lapu upe Lēdurga" vai Mālpils dabas taka gar Mergupes krastiem. Maršruti tiks attīstīti arī turpmāk, iepazīstinot ar dabas vērtībām un interesantām apskates vietām arī citās novada apkaimēs. Siguldas novads aicina atrast sev piemērotāko maršrutu tīmekļa vietnē ''tourism.sigulda.lv'' vai sociālo tīklu vietnēs, izmantojot mirkļbirku #vienmerirkuriet.

Turpinājumā neliels ieskats Siguldas ziemas ainavās.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.