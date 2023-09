Vietas, kur īpaši jāuzmana maks – apkopotas kabatzagļu iecienītākās valstis

Vietas, kur drūzmējas tūristi, sen ir kļuvušas par magnētu kabatzagļiem. Ik gadu tiek apzagti tūkstošiem nevērīgu ceļotāju, bet padomi, kur labāk paslēpt naudas maku, lai tas nenonāktu svešās rokās, ir iegājuši folklorā. Lai gan risks būt apzagtam ir vienmēr, taču ir dažas valstis, kur tas ir krietni augstāks nekā citur, raksta "Euronews".

Ceļojumu apdrošināšanas eksperti vietnē "Quotezone" ir publicējuši pētījumu, kurā tika salīdzinātas vairākas Eiropas valstis pēc riska būt tur apzagtam. Lai veiktu pētījumu, tika izmantotas ceļotāju atsauksmes un ieraksti sociālajos medijos.

Rezultātā tika aprēķināts, ka vislielākā iespējamība kļūt par kabatzagļu upuri ir Itālijā. 2022. gadā ceļotāji 1906 reizes ir sūdzējušies par to, ka tika apzagti Kolizejā, pie Trevi strūklakas, Romas Panteonā, Milānas katedrālē un Ufici galerijā Florencē.

Tas nozīmē, ka no miljons apmeklētājiem apmēram 463 cilvēki ziņo par kabatzagļiem – tas ir lielākais "Quotezone" aprēķinātais īpatsvars Eiropā.

Otro vietu pēc pieminēto zādzību skaita ieņēma Francija. Te no miljons ceļotājiem par kabatzagļiem sūdzējās aptuveni 283 cilvēki. Droši vien, nebūs pārsteigums, ka visbiežāk no tūristiem ir saņemtas sūdzības par kabatzagļiem Parīzē. Bet pirmo trijnieku noslēdza Nīderlande, kuras galvaspilsētai ir viena no sliktākajām reputācijām Eiropā.

Pārsteigumu sagādāja Spānija, kura ierindojās vien sestajā vietā, neskatoties uz Barselonas bēdīgo slavu. Daudzi tūristi pat "met līkumu" Barselonai, lai tikai mājās atgrieztos ar naudas maku un telefonu.

Savukārt drošākās valstis izrādījās Īrija un Polija. Īrijā no miljons tūristiem par zādzību sūdzējās vien 30 cilvēki, bet Polijā 18.

Kā pasargāt sevi no kabatzagļiem?

"Zādzība var notikt jebkur, tomēr populārākie apskates objekti ir īpaši ērta vieta zagļiem, kur tie var mērķēt uz tūristu makiem, kamēr tiek aplūkots izcilais kultūras mantojums," saka "Quotezone" dibinātājs un izpilddirektors Gregs Vilsons. "Eifeļa tornis Parīzē un Trevi strūklaka Romā ir īpaši iecienītas vietas kabatzagļu vidū, jo šeit tie var nemanīti pazust milzīgajā cilvēku pūlī."

Vilsons tūristiem iesaka visas vērtslietas atstāt viesnīcas seifā. Taču vēl prātīgāk būtu ceļot vispār bez vērtslietām, lai spīdīgā ķēdīte nekļūst par zagļu intereses objektu.

Jārūpējas arī par drošu somu, ko ņemt līdzi garajās pastaigās pa pilsētu. Somai jābūt ar rāvējslēdzēju, lai telefons un naudas maks būtu drošībā. Var izmantot arī somu, ko apliek ap vidukli, lai tā visu laiku ir redzama.

"Mēģiniet neatstāt personīgās mantas bez uzraudzības. Arī apdrošināšanas kompānijas tūristiem pieprasa sargāt savas mantas, citādi atlīdzība par zādzību var būt atteikta," brīdina Vilsons. Viņš arī uzsver, ka par zādzību obligāti jāziņo policijai, jo tikai iesniegums policijā vēlāk varēs apstiprināt apdrošināšanas gadījumu.

Ir arī ieteicams uztaisīt kopijas visiem svarīgākajiem dokumentiem un tās glabāt tiešsaistes datu krātuvēs, lai neviena zādzība ceļojuma laikā nepārvērstos īstā murgā.