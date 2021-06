Viļņā atklāts futūristisks 'Portāls', kas ļauj reāllaikā satikties ar Ļubļinā mītošajiem

Viļņā izveidots jauns objekts, kas ies pie sirds tiem, kuri ir noguruši no pandēmijas ceļošanas ierobežojumiem un ilgojas satikt cilvēkus no tuvākām un tālākām valstīm. Blakus Viļņas dzelzceļa stacijai ir uzstādīts futūristisks ''Portāls'', kas ļauj ikvienam, kurš nostājas tā priekšā, reāllaikā satikties ar Polijas pilsētas Ļubļinas iedzīvotājiem, jo līdzīgs ''Portāls'' uzstādīts arī Ļubļinas centrālajā laukumā, vēstī ''Go Vilnius'' pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

''Portāls'' atgādina virtuālas apļveida durvis – tam ir liels ekrāns un kamera, pateicoties kuriem ar interneta starpniecību abās pilsētās tiek raidīti tiešraides kadri. ''Portāls'' Viļņas dzelzceļa stacijas laukumā uzstādīts 26. maijā, un tā mērķis ir būt kā tiltam, kas, aizmirstot par savstarpējiem aizspriedumiem, palīdz satikties dažādu kultūru cilvēkiem. Šādi ''Portāls'' izskatās Viļņā:

''Portālu'' izveidoja Viļnas Ģediminas Tehniskās universitātes jaunrades un inovāciju centra ''LinkMenu fabrikas'' inženieri. ''Tilta'' formai izvēlēts aplis, kas ir labi pazīstams un atzīts zinātniskās fantastikas simbols. ''Portāls'' simbolizē laika riteni un ļauj cilvēkiem ceļot un piedzīvot realitāti šī ''tilta'' otrā pusē. Objekta veidotāji uzskata, ka tā minimālistiskais dizains un estētika arī palīdz veidot nākotnes pilsētas tēlu.

Jānorāda, ka ''Portāls'' nav vienreizējs projekts. Tā veidotāji tuvākajā nākotnē plāno ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē izvietot desmitiem šādu ''Portālu''. Viņu mērķis ir iesaistīt kopienas un rosināt sabiedrisku kustību, kas veido arvien vairāk sociālo eksperimentu, veicina negaidītas reakcijas, kā arī dažādu kultūru un to cilvēku vienotību ilgtermiņā.

''Portāls'' ir starptautiska projekta rezultāts, kuru uzsācis ''Benediktas Gylys'' fonds sadarbībā ar Viļņas un Ļubļinas pilsētām un Starpkultūru radošo iniciatīvu krustpunktu centru (Crossroads Centre for Intercultural Creative Initiatives).

Lūk, šāds skats paveras ''Portāla'' lietotājiem Ļubļinā:

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.