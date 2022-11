Viļņā iedegta visu laiku lielākā Ziemassvētku egle ar 700 svecītēm un pārsteigumu iekšā

Lietuvas galvaspilsēta Viļņa 2023. gadā atzīmē savu 700. jubileju, un tam par godu Katedrāles laukumā, vairākiem tūkstošiem pilsētnieku klātesot, tika iedegta Ziemassvētku egle dzimšanas dienas tortes formā ar 700 svecītēm. Pasākums sākās ar tūkstošiem mobilo telefonu gaismiņu ieslēgšanu, atbalstot Ukrainu, kas šajās dienās palikusi bez elektrības.

Viļņa kopš 2015. gada atteikusies no lielas dzīvās egles uzstādīšanas un koncentrējas uz skulpturālām kompozīcijām no gaismām un eglīšu lampiņām. Šā gada kompozīcija ir trīsstāvīga torte 25 metru augstumā un 22 metru diametrā. Tortes kontūra "izzīmēta" ar gaismas virteni baroka stilā, kuras garums ir 10 kilometri. "Tortes" trīs baltās kārtas izrotātas ar dekoratīvām svecēm, un katras iekšpusē ir noslēpta zelta pērle. Pati Ziemassvētku skaistule veidota no 6000 egļu zariem.

"Kas tā par dzimšanas dienu bez tortes – tā ir sena tradīcija. Agrāk cilvēki ticēja, ka sveces simbolizē dzīves gaismu, bet to dūmi debesīs nogādā cilvēku vēlēšanās. Tortes iekšienē vienmēr slēpies kāds pārsteigums – monēta vai gredzens, kas nesīs atradējam laimi visa gada garumā. Mēs ceram, ka Viļņas svētku torte un pārsteigums tajā uzlabos apmeklētāju noskaņojumu un ļaus piepildīties viņu kvēlākajiem sapņiem," saka instalācijas autors Dominiks Koncevičs.



Šogad egles iedegšana sapulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu, jo pandēmijas laikā divus gadus pēc kārtas masu pasākumi pie svētku egles bija aizliegti.

Vecpilsētā darbu sākusi Ziemassvētku pilsētiņa, kurā var izbraukt ar Ziemassvētku vilcieniņu: pieaugušie par 3 eiro, bērni līdz 90 centimetru garumam – bez maksas. Atšķirībā no Rīgas, kur Ziemassvētku tirdziņš ieplānots tikai līdz 1. janvārim, Viļņā svinēs līdz 8. janvārim. Bijušā Lukišku cietuma pagalmā no 1. decembra darbosies slidotava. Kafejnīcā "Mano guru" Viļņas ielā būs Ziemassvētku vecīša rezidence, kur bērni ar rūķiem varēs cept un izrotāt cepumus, gatavot sveces un cienāties ar tēju.

Par Viļņas dzimšanas dienu tiek uzskatīts datums, kad pilsēta pirmo reizi tika pieminēta dokumentos kā Lietuvas dižkunga Ģedimina galvaspilsēta, – 1323. gada 25. janvāris. Lietuvas galvaspilsēta savu septiņsimtgadi sāka svinēt jau pērn, bet pabeigs nākamgad, portālam "Delfi" pastāstīja Viļņas mērs Remigijs Šimašis. 25. janvāri pilsēta sagaidīs ar gaismas festivālu.

Par galveno jubilejas dāvanu Viļņas mērs uzskata pilsētas sasniegumus pēdējos piecos gados – vidējā alga Viļņā pieaugusi par 95 procentiem, šurp aktīvi plūst investīcijas. Pilsēta kļuvusi skaistāka, radušies jauni mūsdienīgi kvartāli. Turklāt, kā uzsver mērs, viņu priecē tas, ka cilvēki saglabājuši sirsnību un labas attiecības gan savstarpēji, gan pret pilsētas viesiem. Īpašs tam apliecinājums ir tas, ka Viļņa šogad uzņēmusi 30 tūkstošus ukraiņu.