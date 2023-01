Viļņai 700: svētku gadu ieskandinās ar futūristisku gaismas festivālu janvāra izskaņā

No 25. līdz 28. janvārim ar īpašiem gaismas mākslas darbiem atgriezīsies Viļņas gaismas festivāls. Šis pasākums oficiāli aizsāks 700 gadu jubilejas svinības un priecēs interesentus ar starptautisku mākslinieku instalācijām no Francijas, Kanādas, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Spānijas, Itālijas un Lietuvas, informē Viļņas pilsētas oficiālā attīstības aģentūra "Go Vilnius".

Visa festivāla laikā gaismas mākslas darbi, kas izvietoti visā pilsētā, atklās laika, objektīvās realitātes, tehnoloģiju, matērijas un telpas jēdzienus, atspoguļojot šī gaismas festivāla galveno tēmu – futūrismu.

Tā kā Viļņas dzimšanas diena datējama ar 1323. gadu, kad Lietuvas lielkņazs un Viļņas dibinātājs Ģedimins 14. gadsimtā vienā no savām vēstulēm ārvalstu tirgotājiem pieminēja pilsētu, viena no gaismas instalācijām atainos šo nozīmīgo vēstures punktu. Lietuviešu mākslinieks Arvydas Buinauskas radīs simbolisku gaismas vainagu vienai no pilsētas – Ģedimina pils – zīmēm. Pilī tiks izstādīta arī no Rīgas atvestā hercoga vēstules kopija, kas būs viens no galvenajiem Gaismas festivāla objektiem.

Viļņas Tehniskā universitāte sadarbosies ar Ķelnes Mediju mākslas akadēmiju, Ķelnes Tehnisko universitāti un Tamperes Lietišķo zinātņu universitāti, lai izstādītu vizualizāciju "Viļņas X realitāte 700". Tas būs animācijas un videospēļu apvienojums ar Viļņas rātsnama arhitektūras elementiem, kas simbolizē kultūras atmiņas un mākslīgā intelekta sistēmu mijiedarbību.

Itāļu mākslinieks Kristians Rizzuti (Cristian Rizzuti) prezentēs lāzerinstalāciju "Amnēzija", savukārt Kanādas digitālās mākslas studija "Iregular" izstādīs instalāciju "Control No Control", kas jau apceļojusi pasauli un beidzot nonākusi Lietuvā. Franču mākslinieks Olivjē Ratsi (Olivier Ratsi) uz Viļņas gleznu galeriju atvedīs savu darbu "Onion Skin".

Gaismas instalācijas, radoši arhitektūras objektu izgaismošanas risinājumi un digitālā māksla būs skatāma negaidītākajās pilsētas vietās: 14. gadsimta franciskāņu klosterī vecpilsētā, baroka stila Svētās Katrīnas baznīcā, TV tornī, kā arī slēptajos autentiskajos pilsētas pagalmos, skvēros un parkos, kurus apmeklē vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi.

Lai redzētu maršrutu ar objektiem un tos ērti varētu izstaigāt, pieejama festivāla aplikācija (iOS, Android).