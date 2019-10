Ziemas sezonā lidosta 'Rīga' piedāvās sešus jaunus galamērķus

Līdz ar pāreju uz ziemas laiku, no svētdienas, 27. oktobra, lidostā "Rīga" ir stājies spēkā jaunais rudens/ziemas sezonas lidojumu grafiks, pasažieriem piedāvājot sešus jaunus ziemas galamērķus, pastāstīja Starptautiskā lidosta "Rīga" komunikācijas vienības vadītāja Laura Karnīte.

Jau pirmajā jaunās sezonas dienā, proti, svētdien lidojumus no Rīgas lidostas uzsāka jauna aviokompānija – Austrijas zemo cenu lidsabiedrība "LaudaMotion", kas četras reizes nedēļā –pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās – veiks reisus uz Austrijas galvaspilsētu Vīni.

Savukārt Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" ir pagarinājusi vasaras sezonas lidojumus uz Atēnām, Dublinu, Reikjavīku un Štutgarti, tādējādi ziemas sezonai sarūpējot vēl četrus jaunus galamērķus, savukārt Īrijas lidsabiedrība "Ryanair" atsāks lidojumus uz Vācijas ostas pilsētu Brēmeni. Ar "Ryanair" uz Brēmeni varēs doties trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās.

Divas lidsabiedrības – "Ryanair" un "WizzAir" – ir nomainījušas galamērķu lidostas. "Ryanair" iepriekš izpildītos lidojumus no Žironas lidostas turpmāk veiks no Barselonas lidostas, bet "Wizz Air" lidojumus no Eilatas/Ovdas lidostas pārcēlis uz Eilatas/Ramonas lidostu.

Kopumā ziemas sezonā uz 76 galamērķiem lidojumus veiks 17 lidsabiedrības.

Lai ceļojums sāktos ar patīkamām emocijām un bez steigas varētu nokārtot visas pirmslidojuma procedūras, lidosta atgādina, ka uz lidojumu ir jāierodas savlaicīgi – vismaz divas stundas pirms lidojuma.

Šā gada deviņos mēnešos lidostā "Rīga" kopumā apkalpoti jau gandrīz seši miljoni pasažieru, kas ir par 10,7 procentiem vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. Saskaņā ar Starptautiskās lidostu padomes ("Airport Council International") jaunāko gaisa satiksmes pārskatu, šī gada augustā lidosta "Rīga" bija piektā straujāk augošā Eiropas lidosta lidostu grupā ar 5 – 15 miljoniem apkalpoto pasažieru.

No lidostas "Rīga" ziemas sezonā iespējams doties uz vairāk nekā 70, bet vasaras sezonā – uz vairāk nekā 100 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības. 2018. gadā lidosta "Rīga" apkalpoja vairāk nekā septiņus miljonus pasažieru – gandrīz pusi no kopējā Baltijas valstu avioceļotāju skaita.