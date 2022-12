Ziemassvētkiem rotātie skatlogi, kas tevi aizvedīs uz īstu brīnumu zemi

Lielāko veikalu un viesnīcu fasādes Ziemassvētkos pārtop par īstu pasaku. Greznās fasādes un skatlogus rotā izsmalcinātas Ziemassvētku kompozīcijas, kuras veidoja mākslinieki un dizaineri no visas pasaules.

Lielveikals "Harrods", Londona



Gadu no gada pasaulslavenais lielveikals "Harrods" piedāvā absolūti maģiskus fasādes un skatlogu rotājumus. Arī šis gads nav izņēmums. Vairāk nekā 200 cilvēku liela komanda strādāja, lai izveidotu fantastiskus fasādes rotājumus "The Fabulous World of Dior" stilā. Ziemassvētku laikā lielveikala fasāde atgādina īstu piparkūku namiņu, kas veltīts Kristiāna Diora mīlestībai pret Londonu.

Virs ieejas lielveikalā ir grandioza zvaigzne, kas izceļas uz pārējo rotājumu fona. Arī pārējās gaismas instalācijas nav mazāk iespaidīgas – pa visu fasādi vijas lentas, zvaigznes un ziedi. Bet skatlogos var vērot ne vien svētku tērpu jaunākās tendences, bet arī no piparkūku mīklas gatavotas izcilāko "Dior" modes nama kleitu modeļus. No piparkūkām skatlogos ir veidotas arī pārejās dekorācijas – ziedi, kumodes un namiņi.

Lielveikals "Fortum & Mason", Londona



Vēl viena neticami krāšņa lielveikala fasāde. Šajos Ziemassvētkos "Fortum & Mason" ir pārtapis par adventes kalendāru, kur katram logam ir veltīts atsevišķs datums. Jo īpaši spoži lielveikala fasāde izskatās dienas tumšajā daļā, kad ēka tiek izgaismota sarkanā krāsā.

Savukārt veikala skatlogos ir iekārtotas dažādas Ziemassvētku tradīciju ainas. Lielveikala varonis Džefrijs saiņo dāvanas, lasa grāmatu pie kamīna, kar vainagu pie durvīm un cep zosi. Dekorācijas ir tik detalizēti un prasmīgi izgatavotas, ka uz mirkli šķiet – tas ir īsts cilvēks.

Klubs "Annabel's", Londona



Dodoties ekskursijā pa Londonu Ziemassvētku laikā, noteikti jāapskata arī klubs "Annabel's". Šogad nama fasāde ir izrotāta seno karuseļu stilā. Virs ieejas durvīm ir uzbūvēts karuseļa karkass, ko rotā ziedu ornamenti un balti vienradži, kuru spārnus klāj zelta krāsa. Bet ap nama fasādi stiepjas koši sarkana apmale ar zeltītiem rotājumiem.

"The Mark Hotel", Ņujorka



Ieeja vienīcā ir kļuvusi par ieeju piparkūku namiņā. Fasādi rotā apgleznotas piparkūku plāksnes, kuras klāj ne vien balta glazūra, bet arī miljoniem "Swarovski" kristālu. Lai izgatavotu šī gada dekorācijas, viesnīca sadarbojās ar leģendāro Austrijas juvelierizstrādājumu zīmolu, kas radīja īstu ziemas pasaku. "Swarovski" radošā direktore Džovanna Engelberta ar kristālu palīdzību izveidoja piparkūku namiņu, kurš burtiski laistās, ļaujot sajust maģisko decembra atmosfēru.

Lai viesnīcas viesi sajustos patiesi kā pasakā, pie ieejas durvīm atrodas saldumu rati, kuros var iegādāties šokolādi un pat ēdamas kristālu konfektes.

Lielveikals "Saks Fifth Avenue", Ņujorka



Šogad leģendārā lielveikala "Saks Fifth Avenue" skatlogi un fasāde tika dekorēta sadarbībā ar Eltona Džona AIDS fondu. Skatlogos var vērot kaleidoskopus un kosmiskās raķetes, kas atspoguļo Eltona krāšņo personību. Savukārt veikala fasādi šogad izgaismo 600 000 atsevišķas gaismas diodes, tādējādi veidojot vēl krāsaināku, dinamiskāku un aizraujošāku gaismu šovu nekā jebkad agrāk.

Lielveikals "Myer", Melburna



Veikals "Myer" ir viens no pirmajiem, kas aizsāka Ziemassvētku skatlogu dekorēšanas tradīciju. Kopš 1956. gada veikals priecē gan pircējus, gan pilsētas viesus ar skaisti rotātiem skatlogiem. Šogad skatlogu dekorācijas ir veltītas "Disney" 100. dzimšanas dienai, kura gaidāma 2023. gadā.

Sagatavošanās darbi ilga veselus 12 mēnešus, kuru laikā tika izstrādāti seši sižeti (katrs savam skatlogam), kuri ataino dažādus "Diney" multfilmu varoņus. To starpā ir Mikipele, Pīters Pens, Mērija Popinsa un Simba. Veidojot varoņus, tika izmantota gan tradicionālā amatniecība, gan modernās tehnoloģijas, kas dekorācijām piešķir īpašu auru.

"Galeries Lafayette", Parīze

Viens no elegantākajiem Parīzes tirdzniecības centriem ik gadu grezni sapošas Ziemassvētkiem. Svētku dekorācijas ir visos lielveikala stāvos, bet galvenā svētku rota atrodas ātrijā. Tā ir grandioza Ziemassvētku egle, kas šogad ir veidota futūrisma stilā. Arī lielveikala fasādi rotā Ziemassvētku gaismiņas un elegantas dekorācijas.



