Ziemassvētku tirgus Kalnciema kvartālā gaidāms no 26. novembra

Kalnciema kvartāls aicina piedzīvot kopīgu svētku gaidīšanas prieku visa mēneša garumā – no 26. novembra sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 16 notiks ikgadējais Ziemassvētku tirgus, informē Diāna Martukāne.

Tirgū nedēļas nogalēs piedalīsies zīmoli: "ZIB", "Linotēka", "Jašas podi", "SARMA linen&wool", "BuduArt", "Astra stones", "Mattilde", "Saules akmens", "Ru adījumi", "Sanpo", "Ornare" un citi.

Tirgus pazīstams ar īpašām zemnieku un ražotāju delikatesēm: aitas un kazas sieriem, lauku krāsnī pēc reģionālām tradīcijām ceptu maizi, dabīgiem sīrupiem un apgleznotām piparkūkām. Lauku kūkas varēs atrast pie Dzintras no "Kūku māja", sāļo piparkūku mīklu būs sarūpējusi Santa Liepa no "Zaļās maizes" un pie Ingusa Niedras būs kaņepju šokolādes, sviesti, eļļas un citi veselīgi labumi. Tradicionāli "Tirgus brālis" un "Sidrabjērs" gatavos sildošas jēra un briežu gaļas zupas.

Kalnciema kvartāla galerijā notiks "Kafijas kalendāra" meistarklases, Ziemassvētku dāvanu saiņošana un tematiskās darbnīcas, bet uz Kalnciema kvartāla skatuves tiks ceptas piparkūkas un kopā ar tirgotājiem gatavotas maltītes.

Foto: Publicitātes foto

Šajā laikā īpašs notikums ir mākslas pop-up tirgus "Mākslas medības" Kalnciema kvartāla galerijā, kur Latvijas Mākslas akadēmijas studenti piedāvās apskatei un iegādei vairāk nekā 300 darbus: gleznas, grafikas, keramika, rotas, kalendārus un citus mākslas darbus. Pārsvarā tie būs veidoti eļļas un akrila tehnikās, kā arī dažādos izmēros, sākot no lielformāta darbiem un beidzot ar mazām gleznām.

Kalnciema kvartālā Ziemassvētku tirgus notiks no 26. novembra līdz 31. decembrim sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 16, savukārt pop-up tirgus "Mākslas medības" Kalnciema kvartāla galerijā no 26. novembra līdz 24. decembrim no ceturtdienas līdz svētdienai: ceturtdienās, piektdienās no pulksten 14 līdz 19, brīvdienās no pulksten 10 līdz 16. 27. novembrī un 25. decembrī tirgus nenotiks.