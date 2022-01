Aizraujošas atvaļinājuma idejas jaunajam gadam

Jauno gadu sākot, vēlies vairāk sportot, mazāk ēst saldumus un vairāk lasīt grāmatas? Bet varbūt vēlies vairāk ceļot un pavadīt laiku svaigā gaisā? "Tūrisma Gids" novēl vairāk jaunu iespaidu un piedzīvojumu, tāpēc iesakām sākt jauno 2022. gadu uz pavisam pozitīvas nots, ieplānojot brīnišķīgu ceļojumu ar ģimeni, draugiem vai tikai sev vienam.

Kas var būt vēl labāks par ieplānota ceļojumu sajūtu? Laiks, kad skaiti dienas līdz lidojumam, liec somā saules krēmu vai steigā meklē ērtākos apavus, ar kuriem vari nostaigāt visu dienu, ir maģisks. Tāpēc vai esi jau izlēmis, kas būs nākamais galamērķis? Ja vēl ne, esam apkopojuši kolekciju ar atvaļinājumu galamērķiem, kas liks nepacietīgi knosīties dīvānā, lai pieņemtu gala lēmumu piemērotākajam ceļojumam.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

Kūkas, šampanietis un zelts – ekskluzīvie Apvienotie Arābu emirāti

Foto: Shutterstock



Ja nespēj sagaidīt vasaru un ziema nepavisam neliekas vilinoša, tad piedāvājam iepazīties ar saulaino un ekskluzīvo zemi, kas pārsteidz ar saviem objektiem un lietām – Apvienotie Arābu Emirāti (AAE). Iepirkšanās paradīze, gardēžu prieks, zelts, valsts, kas apsteidz laiku – šādi var raksturot Persija līča krastā esošos AAE . Tie lepojas ar lietām, ko citur pasaulē nav iespējams apskatīt un izmēģināt.

Pieci jauni lidojumu galamērķi no Rīgas bezrūpīgām ziemas brīvdienām

Foto: Privātais arhīvs



Vai esi jau ieplānojis savu nākamo ceļojumu? Lidsabiedrības šajā sezonā piedāvā plašu galamērķu sarakstu, tai skaitā arī jaunus galamērķus no Rīgas. Lidojumi tiks veikti uz vairāk nekā 80 regulāro un čartera lidojumu galamērķiem un lidostā "Rīga" strādās 13 aviokompānijas.

Mūžīgās vasaras sala Tenerife. Ne tikai kūrortu cienītājiem

Foto: Privātais arhīvs



Nebeidzama vasara un kūrorti, kas pilni tūristiem, – tā ir aina, ko, runājot par Tenerifi, iztēlojas daudzi. Un ne velti – viesnīcu un tūristu izklaižu piedāvājums salā ir patiesi plašs. Neatkarīgi no tā, vai ceļo vienatnē, draugu kompānijā vai kopā ar ģimeni, Tenerifē atpūtas iespēju netrūks. Kaut ko sev piemērotu atradīs arī ceļotāji, kas vēlas novirzīties no tūristu iecienītajām takām, iepazīt salas dabu un kultūru.

Atvaļinājuma galamērķis – vīna darītava. Skaistākie un labākie vīna dārzi reibinošai atpūtai

Foto: Shutterstock



Nekāda pandēmija nevar apturēt vīna kultūru – glāzi vīna var baudīt arī pandēmiski drošā vienatnē, lai gan jautrāk, protams, ir kompānijā. Grūtāk ir ar vīna tūrismu, taču līdz ar vakcinācijas situācijas uzlabošanos arī ceļošana uz vīna dārziem un darītavām pamazām kļūst iespējama.

Itālijas vietā Islande: pasakains ceļojums ūdenskritumu, melno pludmaļu un geizeru zemē

Foto: Privātais arhīvs



Savu dzimšanas dienu Anda Saltupe bija nolēmusi sagaidīt un pavadīt Itālijā. Šis laiks sakrita ar brīdi, kad pasaulē strauji izplatījās jaunais koronavīruss, tāpēc ceļošana uz atsevišķām vietām netika rekomendēta. Tēta mudināta Anda ar ceļabiedru pārcilāja plānus un kardināli mainīja galamērķi. Nu viņi devās uz dabasskatu mednieku paradīzi - Islandi.

Astoņas burvīgas Eiropas pilsētas, par kurām daudzi ceļotāji piemirst

Foto: Shutterstock



Parīze, Madride, Berlīne, Roma, Lisabona… Nenoliedzami, šīs ir vienas no skaistākajām un interesantākajām pilsētām Eiropā, taču tām ir vēl kāds vienojošs elements – lielie tūristu pūļi. Iedvesmojoties no "Culture Trip", pastāstīsim par astoņām pilsētām, kuras daudzi ceļotāji nepelnīti aizmirst. Kas zina, varbūt kāda no tām pēc pandēmijas kalpos kā nākamais ceļojumu galamērķis. Iekārtojies ērtāk un dodies virtuālā ceļojumā.

Elpu aizraujoši skati: seši pasaulē krāsainākie kalni

Foto: Shutterstock



Neapšaubāmi ik dienu arvien populārākas kļūst tās pasaules apskates vietas, kuras varētu nosaukt par sociālajam medijam ''Instagram'' fotogēniskākajām, jo kuram gan nepatīk uzņemt un padalīties ar citiem ar skaistiem ceļojumu foto. Un iedomājies, kā būtu nonākt galamērķī, kurš ir tik krāsains un fotogrāfijām pateicīgs, ka uzņemtajiem kadriem nav nepieciešami nekādi uzlabojami... Tas viss ir iespējams!

Septiņas Čehijas atpūtas vietas pie ūdens visām gaumēm

Foto: Jan Hocek



Lai arī vasarai tūliņ teiksim ardievas, tas nebūt nenozīmē, ka jāatvadās arī no atpūtas uz ūdens, jo izpriecāties slapjumā var arī nesamirkstot. Un, ja Latvijas ūdeņi jau iepazīti, varbūt pienācis laiks izpētīt citus, tāpēc tūrisma aģentūra ''Czech Tourism'' apkopojusi septiņas atpūtas vietas pie ūdens dažādām gaumēm.

