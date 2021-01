Izglābtas un atdzimušas. Pieci stāsti par Latvijas muižām un to uzņēmīgajiem saimniekiem

Runājot par tūrismu Latvijā, nevar nepieminēt daudzās muižas, kas atrodamas valsts teritorijā. Diemžēl daudzas no tām piemeklējis skarbs liktenis, bet dažas paglābtas no bojāejas, pateicoties uzņēmīgiem saimniekiem. Šajā reizē "Tūrisma Gids" piedāvā piecus šādus stāstus.

No jauna atdzimusī Kurzemes pērle – Īvandes muiža



Īvandes muiža (titulattēlā) ir viena no skaistākajām muižām Kurzemē – par to pārliecināts ir tās saimnieks Renārs Sproģis un viņa sieva, kuru dzīve paiet, mērojot tālo ceļu no mājām Cēsīs uz Īvandi Kuldīgas novadā. Viņi ieguldījuši lielu darbu, lai šo vietu pārvērstu par vilinošu galamērķi.

Pirms vairāk nekā gada Renārs kopā ar sievu nolēma iegūt tiesības pārvaldīt kādu muižu Latvijā. Tika apskatītas vairākas muižas, bet visas zvaigznes sastājās pie Īvandes muižas, kas ir viena no Kurzemes pērlēm. Noslēdzot ar Kuldīgas novada domi vienošanos par turpmāku muižas apsaimniekošanu, Sproģu ģimene ķērās pie muižas sakārtošanas. Muižas būšana ilgu laiku nelikusi ģimenei mieru – vilinājusi mūru senatnīgā smarža, nostāsti un mīti, kā arī iespēja būt daļai no vēstures un palīdzēt izbaudīt tās šarmu arī citiem.

Īvandes muižas komplekss ir celts neoklasicisma stilā un saglabājies salīdzinoši autentisks. Četras no septiņām ēkām saglabājušās līdz mūsdienām – klēts, stallis, vecā kungu māja un jaunā kungu māja. Muižu baroniem Heikingiem cēlis arhitekts Teodors Zeilers 19. gadsimta trīsdesmitajos gados. Tā ir neoklasicisma stila ēka ar askētisku galveno fasādi un romantizētu, greznāku parka fasādi. 1905. gadā tā nodedzināta, bet astoņus gadus vēlāk no jauna atjaunota.

