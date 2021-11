Atpūtai svaigā gaisā: 20 dabas takas skaistam brīvdienu noslēgumam

Šajā nedēļā svinējām Latviju un baudījām garāku nedēļas noslēgumu nekā ierasts. Tā kā šāda atpūta parasti paredz arī svētku galdu, zvilnēšanu dīvānā un nekā nedarīšanu, pirms sākam jaunu darba nedēļu, laiks piecelties, izstaipīties un doties kādā pastaigā.

Mēs, dzīvojot Latvijā, nebūt nevaram sūdzēties par dabas taku vai pārgājienu maršrutu trūkumu, un katrs var sev atrast piemērotāko. Vēlies pastaigu pie ūdens un tās laikā uzkāpt skatu tornī? Dodies uz Kazdangas parku, kur ierīkots putnu vērošanas tornis un laipa pāri ezeram. Gribi apmeklēt kādu mītisku un nostāstiem apvītu vietu? Tādā gadījumā lielisks galamērķis būs Raganu klintis un tām blakus esošā Vaidavas dabas taka. Vai varbūt vēlies pastaigas laikā apskatīt kādu ūdenskritumu? Tad dodies uz Virsaiša ūdenskritumu, uz kuru ved pasakaina dabas taka.

Pirms vēl izdari lēmumu par to, kuru no takām izstaigāt šodien, atgādinām, ka šobrīd populārākajos dabas objektos apmeklētāju skaists ir dubultojies. Tāpēc, lai pasargātu sevi un arī citus no inficēšanās ar jauno koronavīrusu, Dabas aizsardzības pārvalde iesaka izvēlēties citus maršrutus. Vairāk lasi te.

Savukārt turpinājumā ''Tūrisma Gids'', ielūkojoties savā rakstu arhīvā, izveidojis kolekciju ar 20 dažāda garuma un iespaidu dabas takām, kuras vērts apskatīt ne tikai šodien, bet arī jebkurā citā laikā. Lai jauki!

