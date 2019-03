Beļģijā, Portugālē un ne tikai: kādas mazāk zināmas pilsētas slēpjas Eiropas valstīs

Katras valsts galvaspilsētai ir savs šarms, taču plašāku ieskatu valsts arhitektūrā, dabas ainavās un cilvēku ikdienā iespējams gūt, vēršot skatu arī citu pilsētu virzienā. Daudzas no tām izmēros ir pavisam nelielas, citas – vienkārši tūristu aizmirstas vai nenovērtētas, taču tās visas kā viena būs lielisks papildinājums tavam ceļojumam.

Protams, nevar teikt, ka ceļotāju tajās nav nemaz. Arī pa to ieliņām staigā zinātkāri tūristi, taču to skaits ir mazāks nekā galvaspilsētās, kuras bieži vien tiek izvēlētas, kā brauciena galvenais galamērķis. Tieši tāpēc šoreiz "Tūrisma Gids" vedīs tevi virtuālā ceļojumā pa dažādu Eiropas populārāko valstu ciemiem un pilsētām, lai palīdzētu izvēlēties, kurp doties jau nākamajā atvaļinājumā. Francija, Austrija, Spānija, Vācija, Beļģija vai Portugāle – katrai no tām ir savi apslēptie dārgumi, tev tikai jāizvēlas konkrētajai dzīves situācijai, vēlmēm un kompānijām atbilstošākais variants.

Ir pilsētas, kuru ielas smaržo pēc romantikas, taču citās gaisā jūtama pamatīga adrenalīna deva, lai aktīvāko atpūtu cienītāji varētu izpausties pēc sirds patikas. Savai gaumei skatus un vietas izdosies atrast arī ainavu medniekiem un vēstures mīļotājiem, jo daudzas bieži apmeklēto valstu pilsētas slēpj gadsimtiem senus stāstus.

Ja vēlies doties ceļojumā ar lidmašīnu, "jānoķer" īstais brīdis, kad iegādāties lētākās biļetes. Sagatavoties nākamajam braucienam lieliski palīdzēs šis raksts, kurā apkopoti praktiski padomi, gan kā atrast izdevīgākās gaisa kuģu biļetes, gan arī sakrāmēt koferi un īsināt laiku lidostā.

Iespējams, kādās no šīm pilsētām jau iepriekš esi bijis arī tu, taču varbūt plašajā klāstā izdosies atrast kādu galamērķi, kas liks apbrīnā ieplesties acīm.

