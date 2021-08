Brīnišķīgas naktsmītnes, uz kurām aizbēgt no visa un visiem

Neraugoties uz to, ka vasaru jau tūliņ būsim aizvadījuši, tas nenozīmē, ka kopā ar to beidzas arī iespējas doties pasakainās brīvdienās pa Latviju. Visiem zināms, ka mūsu zeme jebkurā gadalaikā un jebkādos laika apstākļos ir apskates vērta, tāpēc vari turpināt kaldināt atpūtas plānus arī gada aukstākajiem mēnešiem. Bet kur pārnakšņot, ja esi nolēmis pavadīt vairākas dienas prom no mājām?

''Tūrisma Gids'' laiku pa laikam stāsta par neparastām, unikālām, romantiskām un visādi citādi brīnišķīgām naktsmītnēm Latvijā, kā arī iespējām pārlaist nakti kaimiņzemēs, ja izvēle brīvdienu galamērķim kritusi par labu tām. Un plašajā piedāvājumā kaut ko sev tīkamu var atrast ikviens.

Vēlies pamosties ar skatu uz jūru? Namiņš piekrastes priežu ielokā būs domāts tev. Vēlies izbaudīt neparastāku pieredzei? Vari pārnakšņot autobusā vai kravas vagonā. Varbūt vēlies vēl pabaudīt ūdenspriekus? Izvēlies kupolteltis vai namiņu pie ezera. Vai tomēr vēlies izrauties maksimāli tālu no pilsētas kņadas un kārtīgi atpūsties no citiem cilvēkiem? Tādā gadījumā tev jārezervē namiņš Latvijas mazākapdzīvotajā vietā.

Turpinājumā ''Tūrisma Gids'' ir sagatavojis nelielu sava arhīva naktsmītņu krātuvīti, kas, iespējams, tevi iedvesmos kādai vairāku dienu atpūtai tuvākā vai tālākā galamērķī. Lai jauki!

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.