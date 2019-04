Dabas takas, kur gaidāmajās brīvdienās doties izlocīt kājas

Protams, novārtā nebūt nevajadzētu atstāt jau sen labi zināmās vietas un to vērtības. Ne velti šīs dabas takas gadu no gada ir priecējušas savus apmeklētājus un turpinās to darīt. Piemēram, Dunikas purva taka ir piecus kilometrus gara un ved caur Tīrspurvu Dunikas pagastā, savukārt Purezers ir kā tumša acs, ko ieskauj vaivariņu audzes un priežu mežs – arī tur ir meklējama skaista pastaigu taka. Bet, protams, arī citas populārās takas neliks vilties!

Ja vēlme doties pastaigās ir vareni liela, dodies vienas dienas izbraucienā, apciemojot vairākas takas. Ņem kādu no "Tūrisma Gida" izveidotajiem ceļvežiem, kas apkopo konkrētu teritoriju takas, un dodies ceļā.